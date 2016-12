Las mulas de siempre

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Poseedor de un buen capital político, Enrique Cárdenas del Avellano habla claro y fuerte respecto a la sucesión en el CDE del tricolor. La solución no es Manuel Muñoz Cano, perteneciente al establo “geñista”.

No se anda por las ramas. Cree que el próximo dirigente no debe estar ligado a grupos de los ex Gobernadores. Que se le de oportunidad a nuevos valores ¿cómo quiénes? Le insisten los reporteros.

Aunque hay muchos, dice –en lo cual no se equivoca- menciona uno, Heriberto Florencia Menéndez ¿quién es él?.

Le echamos lápiz y el dato nos dice que es de Tampico, empresario, priísta, Rector de la Universidad del Golfo. Participó, junto con Fernando Azcárraga López en la coordinación de la campaña del “difuntito” Baltazar Hinojosa Ochoa en la zona sur.

Ha sido colaborador del ayuntamiento de porteño en un Comité de Eventos Especiales. No está muy visto; no tiene puntos negativos en su currículum. Sin duda gente nueva en la política.

Los tricolores ya desesperan porque se les convoque a la renovación. Quieren ponerse ya en activo. Pero son los mismos nombres, las caras y mulas de siempre que se dan golpes bajos.

Para los priístas de arraigo debe ser trascendente quien recibirá el “dedazo”. Por primera vez en la historia el jerarca estatal tendrá oportunidad de tomar decisiones, o proponer candidaturas sin que les del “línea”. Ya no hay gobernador tricolor.

El ejecutivo en turno monopolizaba lo mismo el partido que los sectores y en ocasiones hasta los sindicatos. Ahora hay orfandad y deben acostumbrarse a ello, aunque les cueste el aprendizaje.

Sobre su posible nominación, Enrique ha repetido que ya fue dirigente, que no anda buscando chamba pero, al final de cuentas, “si no hay nadie… Te entro”. No haría al papel; conoce de aguacates.

Si cambiamos un poco, un Juez Federal acaba de declarar inconstitucional el artículo 64, fracciones I y VI de la Ley de Hacienda del Estado, en cuanto se refiere a la inscripción de los contratos ante el Registro Público de la Propiedad (Catastral).

El titular del Juzgado Décimo Segundo de Distrito, Rodrigo Allen Orrtiz Orozco emitió resolución en contra del Congreso del Estado porque fue el que autorizó que los cobros se hicieran sobre porcentaje y no cuota fija.

La quejosa es María de los Angeles Berrones, quien acudió ante la justifica federal el 19 de septiembre con lo cual se abrió el juicio 262/2016.

Le dimos una vueltecita a las reformas a dicha Ley, que acaba de aprobar el legislativo con motivo del paquete económico 2017, y parece que el articulado ya fue corregido. Lo hicieron a tiempo.

Siguen las protestas en el sector Salud estatal porque los jefes les quieren pagar un bono de fin de año con “vales” de despensas. Son algo así como once mil y feria de pesos que serían suficientes para comprar víveres por espacio de ¿seis meses? ¿un año?.

Bueno, eso es lo de menos. La observación es que, al frente del grupo está nada menos que Héctor López González, ex titular de la misma Secretaría de Salud en los tiempos de Tomás Yarrington.

Cabe preguntar ¿él no le pagó así al personal? Solo como un comentario porque la verdad es que son recursos federales que vienen de la federación.

Este viernes Héctor –además de las lideresas de más de mil 300 socios del gremio-, permaneció por muchas horas en el área política del Palacio de Gobierno. No llegaban un arreglo satisfactorio.

Después de ser alcalde de El Mante y diputado local, Don Héctor regresó a su base en esa dependencia donde debe estar a punto de jubilarse.

En lo electoral, también ese viernes se reuniría de urgencia –otra vez- la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, para imponer –otra vez- amonestación al Gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, por actos adelantados de precampaña rumbo a la Presidencia de la República.

Por la tarde sería emitida la resolución en torno a la denuncia de MORENA en contra de Don Rafa por hacer promoción personalizada en spots de radio y televisión, actos anticipados de campaña y uso indebido de recursos públicos.

De encontrar que el señor “trianguló” recursos con una empresa de nombre Mullying Media para “posicionarse” como aspirante presidencial, podría resultarle delito.

Y antes de despedirnos, hay que decir que este sábado a partir de las siete de la mañana se realizará la tradicional Carrera Atlética del Pavo que se denomina “Enrique Blackmore Smer”, una de las víctimas en el atentado en que perdió la vida el doctor Rodolfo torre Cantú en junio del 2010.

En la organización este evento –salida en 17 Hidalgo-, participan activamente quienes fueron amigos del también ex diputado local, como Rubén y Gustavo Rivera Rodríguez, el alcalde Oscar Almaraz Smer y Don José Zermeño.

Rubén y Don José son de los inciadores de los eventos atléticos recreativos en la capital. Comenzaron con la carrera Del Pavo hace 17 años y, a la muerte de otro de los entusiastas promotores, le impusieron su nombre.

Así que, a los que tienen el terrible vicio de hacer ejercicio, la inscripción no cuesta y la salida es a las siete de la madrugada. Habrá rifa de pavos.