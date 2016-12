Los burócratas chiflados

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En la madrugada del sábado los líderes de la sección 51 del sindicato de Salud firmaron un convenio con funcionarios de la Secretaría General de Gobierno, dentro de las negociaciones por el pago del “bono navideño”.

Los servidores públicos quieren que, en lugar de vales por despensa, se les entregue en efectivo la cifra de once mil 300 pesos.

Se habían reunido con el Secretario César Augusto Verástegui Ostos, el Subsecretario Pedro Silva Rodríguez y más tarde invitaron a la jefa de Finanzas, María Gabriela García Velázquez.

Estos hicieron ver a los líderes, comandados por Maribel González Arredondo, que no era posible pagar en efectivo por ser un acuerdo federal que es el que cubre el beneficio.

Cuando ya se les habían acabado los argumentos, “y al no haber ninguna solución favorable”–según el documento que divulgaron-, alguien del gremio soltó que en Zacatecas habían encontrado una salida.

Dice la versión que –allá- “surgió” un empresario que pagó contante y sonante el beneficio a los servidores del sector ¿quién es él? ¿cuál es su método? Aquí entre nos suena a delito.

Agrega el acuerdo que, tanto Verástegui, Silva y García, se comprometieron a “explorar solución” e invitar a visitar ciudad Victoria a la misma empresa “para finiquitar todo lo relacionado con el tema”.

Las partes volverían a encontrarse este lunes a las dos de la tarde en Palacio de Gobierno.

-Si se ajusta a la normatividad de la Secretaría de Hacienda, se contrataría de inmediato a la empresa para dar la solución como se dio en el estado de Zacatecas.

A la una y media de la madrugada firmaron Silva Rodríguez y González Arredondo. La solución ¿es lo que usted y yo estamos pensando? Sí, que el empresario recibirá los vales por once mil 300 y pagará diez mil.

La verdad es que los burócratas federales están apapachados por el gobierno de Tamaulipas. Todo lo que piden se les concede, y más a los del sector salud.

O al menos así era hasta el último de septiembre cuando los vientos de cambio llegaron al Seno Mexicano. Están pegados a la ubre y todavía quieren dar topes.

El bono de fin de año es para toda la burocracia federal. Los líderes pactaron con el señor José Antonio Meade, secretario de Hacienda, que se les otorgaran víveres por esa cifra. En otros años eran hasta 13 y 15 mil pesos.

Le dimos una “vueltecita” y mire que el problema solo se da en nuestra tierra. Los vecinos están en paz y trabajando. Todo como Dios y las Leyes lo mandan.

Decíamos que los más apapachados son los de Salud. En los demás sindicatos de la FSTE no hay alboroto. Saben que el compromiso es por despensas y el gobierno del estado solo recibe el dinero y lo paga según la normatividad.

Difícil que la Secretaría de Salud haga el cambio por efectivo. El gobierno estatal no tiene previsto desembolsar varios millones por concepto de impuestos con tal de satisfacer el bolsillo de alrededor de 14 mil servidores federales. Los tiempos en que se daba el subsidio cambiaron.

Otro regalito que cada año les hace el gobierno (a los afiliados a FSTSE) es el subsidio en tenencia, placas y derechos vehiculares. Cada año el Gobernador en turno firma un decreto administrativo para descontarles hasta el 50 por ciento del gravamen.

Claro, el paquete va encaminado a la burocracia estatal y a los alrededor de 80 mil que laboran para el sector educativo. Los federales van en el paquete.

La pregunta es ¿se repetirá la historia en el 2017? Porque ya es otra administración ¿seguirán recibiendo el apapacho?. No es obligación concederles.

Los archivos nos dicen que a lo largo de los años los burócratas de la federación se han convertido en una pequeña “casta privilegiada”. Son conquistas acumuladas que no están dispuestos a perder.

Un documento llamado Condiciones Generales de Trabajo de los empleados de la Secretaría de Salud (que se descentralizó en los estados) nos habla de beneficios mil a que tienen derecho los sindicalizados.

Otro se llama Reglamento para evaluar y estimular al personal de la Secretaría de Salud por su productividad en el trabajo. Menciona dádivas a discreción para quienes pudiera considerarse que “ayudan” en las funciones relevantes de la dependencia.

Cada “día del trabajador”, los l.5 millones de servidores de la SS deben recibir un pago de mil pesos por piocha. Cada Día de las Madres, las mujeres hasta mil 350 del águila.

Aseguran más recursos por “llegar temprano” a la oficina, como si no fuera obligación de “checar” en determinado horario.

Al cumplir 20 años de servicios deberán recibir doce mil en efectivo; por 40 años son 45 mil. Después de los 50 de antigüedad, tienen derecho a 60 mil cada cinco años.

Son temas que dejan con la boca abierta a cualquiera.

Por ejemplo, tienen derecho a beneficios: Por puntualidad y asistencia en un trimestre natural; por su asidua permanencia en el trabajo; por esmero, eficacia y productividad… Hágame usted el refavrón cabor.

Como si no fuera obligación de los servidores están en su chamba en el horario que se les fije. Haga usted de cuenta que se les pide que, por favor, asistan a su trabajo.

Pero si no cumplen y tienen tachas, hay otra atenuante que los salva.

-Una nota buena dará derecho a la cancelación de tres malas.

Si faltan tres veces a la chamba, con una vez que asistan se les perdonarán aquellas ¿así es?.

También hay lana para actividades deportivas y recreativas, becas mensuales de ocho mil pesos “para los trabajadores de excelencia” ¿quién los evalúa? La facultad es de los jefes, a discre…

Hay otros apoyos económicos por vales de despensa que se pueden otorgar hasta por diez días de salarios por mes, y así por el estilo.

Seguramente por eso estamos bien jodidos con la Secretaría de Salud y la descentralizada Servicios de Salud en Tamaulipas. Ya solo falta que ellos –los del sindicato- tomen los mandos y al mismo tiempo sean patrones.

A la hora de escribir estas líneas no sabíamos el desenlace. Por lo que entendemos, difícilmente, a menos que estén dispuestos a pagar un porcentaje de los once mil 300, se les dará efectivo. El negocio sería con un particular.

Huelgas no pueden hacer. Están en el apartado de la Ley del Trabajo en que no se permiten. Los paros son ilegales.