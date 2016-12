Las truculencias del PAN

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Un reporte del INE menciona que el PAN en tierras cuerudas se está sirviendo con la cuchara grande en financiamiento privado, lo cual da lugar a sospechas.

En el 2015 no respetó el límite fijado por el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) por lo cual, la verificación local, fue parte del motivo para que se le aplicaran sanciones millonarias a nivel nacional.

La fiscalización estuvo a cargo de personal del arbitro nacional. Hallaron decenas de irregularidades pero al final cerraron con 18 inconsistencias por varios millones de pesos que no tuvieron un final feliz.

En ese ciclo anual el financiamiento del Gobierno del Estado a los partidos fue por 110.8 millones de pesos y el OPLE (léase IETAM) concedió un “tope” de dos millones 216 mil de financiamiento privado.

Los documentos que dejaron insatisfechos a los fiscalizadores dicen que, al comité estatal que presidió César Augusto Verástegui Ostos, se le “pasó la mano” con 502 mil 967 pesillos.

El desorden llega a la sospecha de malos manejos. No se respetó que las aportaciones de la militancia tienen que hacerse en cheque o transferencia bancaria, cuando sean arriba de los 90 salarios mínimos (promedio arriba de seis mil pesos, vigente el año anterior).

Violentando la Ley, el partido presentó documentos de aportaciones en efectivo por 286 mil pesos.

En su informe anual en PAN reportó ingresos por 32.9 millones de pesos, de los cuales 30.2 millones provenían del financiamiento público. Los militantes aportaron 2.7 millones. Tenía en caja y bancos 5.3 millones.

Si bien es cierto que el informe anual debió haberse presentado en marzo (del 2016), para el 13 de octubre, siete meses después, cuando ya estaba de presidente Francisco Elizondo Salazar, seguían haciendo aclaraciones que no llenaban el ojo crítico del Instituto Electoral.

En una de sus respuestas a los requerimientos, la propia dirigencia aceptó la irregularidad pero sin corregir. Según el dictamen del Instituto, esta fue una de las respuestas del CDE de los azules locales.

-Si bien es verdad, dichos ingresos fueron depositados en efectivo… El fin que tiene la recepción de ingresos debidamente identificados con su transferencia para evitar el lavado de dinero se realizó la gestión.

Eso no convenció a los fiscalizadores y consideraron la aclaración como insatisfactoria.

Algo más.

El partido omitió declarar en tiempo diez cuentas bancarias (reporta tener 52 cuentas) de los militantes de Madero, Mante, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, San Fernando, Tampico, Valle Hermoso y Victoria, todas en Banorte. Los dirigentes lo hicieron mucho tiempo después de aperturarlas.

Requeridos para que informaran, el 21 de junio enviaron un oficio que encierra algo de burla hacia la autoridad: “Sin comentarios”, lo cual no despejó dudas del árbitro y sembró más la confusión.

Entendiendo las truculencias que en su tiempo realizó el jerarca Francisco Javier Garza de Coss, alterando facturas del restaurante “Don Elías” por muchos miles de pesos, está en sospecha el caso de una empresa llamada Instituto Multicultural del Norte, cuyas facturas fueron rechazadas por el INE.

Se trata de una cifra de consideración, dos millones 243 mil pesos por concepto de “cursos de capacitación”. No hubo contratos, no estaba en el padrón de proveedores y en varios casos no se confirmó que efectivamente se impartieran. Tampoco hubo respuestas de dicha empresa ubicada en ciudad Madero.

Durante el año, los jefes azules reportaron diez cursos, de los cuales nueve fueron pagados a ese negocio, a lo que cabe preguntar ¿quién es el dueño de dicho Instituto?. Se identifica como Grupo Educativo Madero y proporciona desde educación preescolar a doctorados, según su publicidad.

Una cosa va desenterrando otra. Tampoco el PAN Tamaulipas dedicó el tres por ciento del financiamiento del gobierno para la capacitación de las mujeres, tal y como dicen la reglamentación y las disposiciones del IETAM..

Como argumento presentaron algo también infantil: Que el banco les cobraría comisión si mantenían un saldo inferior a los tres mil pesos (si pagaban lo que correspondía).

De otros diez -cursos- en tres de ellos no hay pruebas de que efectivamente se hayan realizado, por una suma de 178 mil pesos.

Las irregularidades son muchas. También las hay en cuentas por cobrar que vienen de años atrás por más de 700 mil pesos, que no se hicieron efectivas en el 2015 como debieron (lo cual se presta a irregularidades).

Hay deudas que el PAN no pagó presuntamente desde el 2010 por sumas de muchos miles de pesos, lo cual vuelve a convertirse en un sospecha (de que alguien del propio partido se quedó con el dinero).

Y lo que faltaba.

Según los documentos de la fiscalización, el Partido en Tamaulipas debe un total de 161 mil pesos de impuestos del ejercicio 2015. Sus dirigentes pretendieron evadir la responsabilidad señalando que se pagarían en el 2016, pero tampoco lo ha realizado como dice el informe del INE presentado al pleno con fecha 14 de diciembre.

Le debe a “Lolita” (SHCP) por concepto de ISR la cantidad de 102 mil pesillos y 69 mil de IVA, aparte del seguro Social e Infonavit.

El fiscalizador le reclamara también el pago de impuestos por locales propiedad del partido, que renta.

Dejamos el tema y en próximas colaboraciones mencionaremos la revisión a las cuentas de otros partidos.

Con motivo de las fiestas decembrinas, navidad y Año Nuevo, el Rector de la UAT expresó su mensaje de felicitación y buenos deseos a la comunidad universitaria.

“Un abrazo y un saludo muy afectuoso con todo mi corazón. Quiero desearles que estos días los disfruten con su familia, que es lo más importante, que hagan una valuación de lo que hicieron y lo que quieren hacer para el próximo año”, manifestó en su mensaje.

La casa de cultura retorna a sus actividades administrativas ordinarias el próximo lunes dos de enero. Las clases en fecha posterior.

Con el ciclo vacacional de fin de año la capital de Tamaulipas luce tranquila. El alcalde Oscar Almaraz Smer sigue laborando. Este martes dijo que cierra bien el cobro del impuesto predial. La gente se acoge a la quita de los recargos que estará vigente hasta el 31 de diciembre.

“Cerramos fuerte y trabajando”, dijo luego de estar en la colonia López Portillo y arrancar la señalización y pintura de la avenida Ocho que dará mayor seguridad a los conductores de vehículos.