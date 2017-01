La renuncia de Arturo Soto

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Los partidos se disponen a nombrar candidatos a Gobernador en Coahuila, Nayarit y Estado de México. Como siempre, se dice que será “la madre de todas las batallas” y preámbulo a quien ganará la presidencial.

Los dos principales, PAN y PRI, tienen listos a sus precandidatos. Tendrán “dedazo” pero también por elección directa de la militancia.

Es algo raro pero el tricolor definió que su abanderado en Coahuila surgirá de las bases, es decir, por voto directo. En lenguaje sencillo significa que la candidatura se le entrega en charola de plata al grupo de los Moreira.

Debemos recordar que, en Tamaulipas, en 1998 el CEN priísta le autorizó a Manuel Cavazos Lerma realizar consulta y “dedeó” sin muchos problemas a su secretario de Finanzas Tomás Yarrington Ruvalcaba.

De los últimos tiempos, es la única votación directa que se recuerde en este tierra. Las demás han llegado con línea presidencial (cuando son inquilinos de Los Pinos).

Sobra decir que es el gobernador en turno el que controla al partido, cualquiera que sea, PRI o PAN, y decide la tendencia en la votación interna.

A nivel nacional, en el 2015 la decisión tricolor fue por “dedazos” puros y directos del comité nacional, o por convención de delegados como se les disfraza, y perdieron casi todo ¿cambiaron de procedimiento?.

Para las otras dos entidades no se ha definido. Sin embargo los movimientos conducen a convención de delegados, es decir, por consigna salida de oficinas centrales o de Los Pinos.

Los panistas no se quedan atrás; han perfeccionado su “dedo”. Selección directa (disfrazadona) en Coahuila y Nayarit.

Extraña que en el Estado de México se inclinaran por el voto de la militancia, lo cual se interpreta como cerrarle el paso a Josefina Vázquez Mota, quien aspiraba a abanderar a los azules.

Aparte de la tierra de Peña Nieto, los panistas se han dividido en Coahuila. El senador Luis Fernando Salazar encabeza una rebelión en contra de lo que considera un procedimiento que no le favorece.

Es que las “encuestas” también son un dedazo disfrazado. El que la paga –en este caso el CEN-, es el que decide el resultado. Por eso no está de acuerdo y abrió una grieta que podría ser devastadora.

No hay que olvidar que varios Gobernadores, entre ellos el tamaulipeco Francisco García Cabeza de Vaca, realizaron una intensa precampaña a favor de Salazar para que alcanzara la nominación. Por ahora van en desventaja (no se puede perder lo que no se ha ganado).

Los del CEN hicieron oídos sordos. No escucharán las protestas y la sugerencia de elegir otro método para nombrar abanderado.

Por lo que hace a Nayarit, el dedo mayor será el privilegiado para decidir.

Las elecciones constitucionales son el cuatro de junio ¿Cómo serán las campañas? Se antoja que sucias y cochinas, que gobernadores de los dos principales partidos enviarán recursos humanos y en especie (como despensas y materiales para construcción) para apalancar el proselitismo de esas tres entidades (además de Veracruz).

Los gobernadores del PRI enviarán a lo candidatos del PRI; los del PAN a los de sus filas.

Aquel partido que gane los comicios de junio (2017) tendrá un paso adelante rumbo a la presidencial del 18´ ¿qué dicen las encuestas?.

Ya no se les puede creer pero mire usted, aunque parezca extraño, en las tres entidades le dan ventaja a los priístas.

De acuerdo con empresas como El Universal, el Revolucionario va arriba en el Edomex con un 27 por ciento, mientras que PAN y PRD empatan con un 22 y Morena el 16 por ciento.

Nayarit no es la excepción pues a los priistas se les otorga un 32 por ciento; un 21 a los panistas y a los de Morena poco más del siete por ciento.

A pesar de una división propiciada por la salida de Javier Guerrero –que se va como independiente- Coahuila sigue siendo de los Moreira y la sucesión se les entregó en directo. Tendrán las arcas estatales para seguir financiando campañas. Estarán en condición de no pedir apoyo de gobernadores afines.

¿Qué vela puede tener Tamaulipas en esas campañas? Que del tricolor manden gente de apoyo, sobre todo a Nayarit donde el candidato podría ser Manuel Cota Montaño, ahora jerarca de la CNC.

De los panistas, que le orden a “Kiko” Elizondo Salazar comisionar operadores a Coahuila en apoyo de la campaña.

Seguimos con los partidos para señalar que el Comité Nacional del PAN acaba de autorizar la realización de las 25 asambleas municipales para el cambio de dirigentes.

Aunque hay varios “tiradores” en cada localidad no se esperan muchos problemas. Recuérdese que son gobierno estatal y las decisiones vienen de Palacio de Gobierno vía CDE.

En Victoria capital la asamblea está programada para las diez de la mañana (todas son a esa hora) en un local de eventos de la colonia Zozaya (lo cual significa, por su capacidad, que no se espera mucha gente).

No convence la programación de eventos del Congreso del Estado para conmemorar el centenario de la Constitución Mexicana. Comienza el 17 de enero con una exposición de documentos históricos y termina el cinco de febrero con la presencia de los diputados en la ceremonia central de Querétaro.

Lo más interesante parece ser una conferencia del doctor Miguel Carbonell Sánchez que se ha titulado ¿una nueva Constitución o una Reforma?. Hablará de cuantos “parches” tiene nuestra Carta Magna en sus primeros cien años de vida.

La Comapa Victoria mantiene una vinculación permanente con el ayuntamiento capitalino, dijo el gerente Gustavo Rivera Rodríguez al participar en una gira con el alcalde Oscar Almaraz Smer y la presidenta del DIF, Tony Sáenz de Almaraz en el sector norponiente de la ciudad, colonia Vamos Tamaulipas y sus diferentes etapas.

PD.- Para la tarde de este lunes estaba anunciada la renuncia de Arturo Soto Alemán a la Subsecretaría de Ingresos del Gobierno del Estado, a donde llegó en los primeros días de octubre ¿no congenió con el equipo? Parece que con gente del tercer piso.