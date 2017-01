Parásitos del sistema

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Una, dos, cien, miles de palomas revolotean por la configuración y entorno de Tamaulipas, llevando el anhelado mensaje de paz que urgen los habitantes de esta tierra castigada por la delincuencia.

Si los funcionarios encargados cumplen con la tarea, será el éxito más grande de que se tenga memoria en contra del delito. Bueno, en la prevención de hechos delictivos.

Es el video y melodía Por la Paz en Tamaulipas que ha comenzado a difundir el Gobierno del Estado, en una jornada integral que busca atacar desde la base social y culminar en la pacificación dentro de tres, cuatro o hasta más años.

La administración de Francisco García Cabeza de Vaca va perfilando lo que serían las bases de su plan contra la delincuencia. No es con más armas ni con más años de condena sino en la cultura y fomento de los valores, encausar a las nuevas generaciones por el camino del bien.

Interesante la estrategia para la prevención social del delito. Algo que no se había hecho. Tendrá su apoyo en los actores de la sociedad civil, comités de paz por comunidad, barrio o colonia y en la misma célula de la sociedad que es la familia.

Incorporar programas de valores y prevención de las adicciones al sistema educativo estatal también será otra realidad. Se impartirán en las aulas.

Habrá conferencias permanentes (ya comenzaron) en primaria y secundaria pidiendo a los niños y adolescentes ser soñadores, impulsando que sus inquietudes se hagan realidad por el bien familiar y de la sociedad.

Fomentar la cultura de la legalidad es otra de las líneas que manejará una coordinación institucional liderada por la Secretaría de Bienestar Social, de la cual saldrán los presupuestos.

Multiplicar los Comités de Paz es uno de los primeros objetivos, ya en las organizaciones sociales (ONGs), grupos deportivos, padres de familia, organizaciones gremiales.

Oficialmente el equipo de los vientos del cambio no ha difundido el proyecto. Podría hacerse en los siguientes días. Si realmente aterriza, para antes que finalice el sexenio podremos circular libremente por los caminos de Tamaulipas, reunirnos y divertirnos con tranquilidad, volver a la vida ordinaria que teníamos antes del 2010.

No parece mal. Ya tiene el apoyo de la sociedad civil organizada. Es el primer intento por una auténtico programa de prevención del delito y merece hacer el esfuerzo.

Vaya, Don Ramiro Ramos Salinas se convirtió en el tamaulipeco más encumbrado en el CEN del PRI. Acaba de ser nombrado Subsecretario de Operación Política encargado específicamente de coordinar los comités estatales en el país. Andará por todo México incluyendo tierras cuerudas.

Le dio posesión el jefe nacional Enrique Ochoa Reza en tanto que el neolaredense aprovechó para manifestar que “pondré lo mejor de mi para cumplir con cada una de las encomiendas que ha dado mi partido”.

Debemos recordar que Ramiro fue pastor del Congreso local y gerente estatal del PRI. Ya tiene su título con estudios a nivel de doctorado.

Si hablamos de los panistas, este sábado se registrará en Victoria uno de los aspirantes a dirigir el comité municipal azul. Se llama Juan Manuel Gómez Castillo y todo indica que será único.

Es muy inquieto. En la pasada contienda ocupó el lugar número ocho en la planilla de Arturo Soto Alemán en la contienda por el ayuntamiento. Más antes aspiró a ser diputado plurinominal y hasta se enlistó por la alcaldía.

A otros militantes como César Guerra Montalvo y Fernando Lugo Hernández no se les ven ganas de ocupar la chambita. El comité municipal es muy poco para ellos.

Don Fernando, ex diputado federal, ya fue dirigente del CDM. Ahora anda metido de lleno en la precampaña de Rafael Moreno valle por la candidatura presidencial azul. Le está echando todos los kilos.

Por el rumbo de otros partidos, mire que el Tribunal Electoral del Estado acaba de dar el primer revés al PRD y PT en sus reclamos de financiamiento público pese a que no alcanzaron una clientela del tres por ciento de la votación del pasado junio.

Sus gerentes quieren, en el 2017, la suma de 5.8 millones de pesillos por el hecho de estar registrados como partidos políticos nacionales. Siguen con su registro ante el INE.

Es la cantidad igualitaria que el IETAM –léase pueblo de Tamaulipas- les pagará a los partidos en un primer “reparto del pastel”. Es el 30 por ciento de los ciento y tantos millones que se destinarán a prerrogativas.

El argumento de esas organizaciones es que, aunque no alcanzaron la votación requerida para colocar diputado local, tienen derecho al porcentaje inicial ¿realmente tienen derecho?.

Por lo pronto el Tribunal local les negó la lanita pública. Seguro que apelarán a instancias federales. Sus dirigentes no trabajan y nada tienen qué hacer; les da todo el tiempo del mundo para elucubrar contra las instancias electorales.

Solo para darle una idea, querido lector, le diremos que el PRD y su abanderado Osvaldo Valdez Vargas obtuvo la “friolera” de 17 mil votos en las elecciones para Gobernador ¿merece que se le asignen 5.8 millones en el 2017?.

Los sufragios del Partido del Trabajo y su candidato Armando Vera García apenas fueron poquito más de ocho mil, lo cual nos da una idea que son auténticos parásitos del sistema.

El que también chupó faros es el PRI. Los magistrados ratificaron que es correcto que el IETAM les quite hasta el 50 por ciento del subsidio por concepto de multas que aplicó el INE. Eran poco más de siete millones que ya “pagaron” (no pagaron porque no es dinero de los líderes ni del partido; se les descontaron).

Ahora digamos que este viernes entrará en vigor el nuevo sistema de recolección de basura en la ciudad capital. El alcalde Oscar Almaraz Smer presentó la sectorización e hizo el anuncio que se estrenarán los 25 camiones compactadores recién comprados.

La capital se ha dividido en sectores con un coordinador directo y dos supervisores. En total 264 elementos que recibieron previamente capacitación sobre el funcionamiento de las unidades.

A las cinco de la mañana de este jueves, Alamaraz visitó el campamento de Servicios Públicos donde entregó 400 equipos de trabajo especializado y de seguridad para el personal que labora.