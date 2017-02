Cd. Victoria, Tamaulipas.- Los medios de comunicación, como reflejo del entorno social, lo toman y lo difunden. Los editorialistas también lo hacen su tema y forman opinión, pero no pasa nada.

No se sabe con precisión quienes –como siempre-, pero hay convocatoria a realizar la acción “un día sin mexicanos” de compras en los Estados Unidos el próximo cinco de febrero, fecha simbólica en nuestro país por ser el aniversario de la Constitución.

¿Qué organización convoca? Que se sepa nadie ha dado la cara y, una vez más, todo queda en el anonimato de las “redes sociales”. Por tanto el evento está condenado al fracaso.

Si para esa fecha disminuye el número de compradores mexicas en el lado gringo, será por lo caro del dólar y no por convencimiento y unidad en torno a un propósito que no parece tener objetivos claros. El reciente fin de semana los puentes internacionales que comunican Tamaulipas con Texas, estuvieron mosqueados por evidente falta de dólares de los connacionales.

¿Por qué motivo se convoca? Pues que para demostrar al testarudo y loco Presidente de los EE UU que su país no puede funcionar un solo día sin la presencia física y el dinero de nuestros paisanos.

No es la primera vez que alguien convoca y fracasa el proyecto.

¿Es delito incitar a que los paisanos no crucen al lado americano? Parece que no pero va en contra de una tradición cultural de los fronterizos, su centenaria forma de vida, su relación de “buenos vecinos”. Hay una interdependencia que no puede romperse por un mensaje en las redes.

Falta energía de las organizaciones bien estructuradas. Los llamados carecen del ingrediente de credibilidad para despertar interés de los compradores y sumarse al movimiento.

El que escribe no está en contra de que se haga. Sería una demostración (y no película donde el guión se cumple cabalmente) de unidad de los mexicanos, un ensayo para futuras empresa que realmente serían de interés.

Después de todo, si este cinco de febrero se cumple el proyecto de los anónimos, el afectado no será el señor Trum sino los pequeños comerciantes del Valle de Texas y otras fronteras, que no tienen culpa de las locuras de su Presidente.

Solo como un dato, digamos que en mayo del 2010 organizaciones de comerciantes de la frontera mexicana convocaron a lo mismo. Según ellos como medida de presión en contra de la Ley SB 1070 que en Arizona encaminaba acciones de discriminación y expulsión de los migrantes.

Para los comerciantes nacionales es excelente oportunidad deo vender, el consumo local de productos sería en su beneficio.

Una más: El 12 de octubre del 2015 grupos pro derechos de mexicanos en los Estados Unidos llamaron a un día sin mexicanos, brazos caídos y cero compras, en protesta contra quien ya se asomaba como precandidato con ideología plenamente racista y homofóbica.

No progresaron.

Más recientemente, desde finales del 2016, se dio al convocatoria para un movimiento de “brazos caídos” para interrumpir la toma de posesión de Mr. Trump como dirigente del país vecino. Tampoco pasó nada.

Está demostrado que la vida no se puede interrumpir por puro gusto o complacer a partidos políticos que andan por ahí al acecho de clientela.

Si hablamos de partidos, parece que siempre sí el MORENA del señor López Obrador sube como la espuma en Tamaulipas. Está en que las encuestas lo ubican como “puntero” rumbo a Los Pinos.

Es oportunísimo puro. Son políticos y ciudadanos que le ven posibilidades y comienzan acomodarse rumbo a un virtual triunfo. Ya se ven en la nómina.

En verdad que ha crecido el Movimiento de Regeneración Nacional pese a los yerros del propio señor López y la cerrazón de su consentido Héctor “El Guasón” Garza González, el gerente que tiene en Tamaulipas. No es el dirigente estatal, es el gerente.

Un dato nos dice que en el último año la militancia ha crecido en alrededor de dos mil ciudadanos. Ya se ubica con 12 mil 300 afiliados.

Tiene más que el Partido Acción Nacional, que manifiesta en su Registro Nacional de Militantes una incorporación de diez mil 229 hombres y mujeres en los 43 municipios.

El padrón pejista dice que tiene cinco mil 888 mujeres y seis mil 412 varones en 40 municipios, donde funcionan 19 comités debidamente estructurados.

Según la relación, es Matamoros el que tiene más morenistas con mil 902, y le sigue Victoria con mil 447, mientras Tampico 972 afiliados.

Hay localidades con dos activos, como Guerrero y Palmillas, y uno en Villagrán que son municipios “chicos” por su número habitantes.

El dicho de que los petroleros de Madero con Jesús Suárez Mata a la cabeza se irían a MORENA, parece leyenda urbana. Nada dicen de si realmente se afilian al pejismo.

Menos se sabe del activismo de individuos que según se fueron con el Movimiento, como el perdedor por la diputación local por Victoria Sur, Eduardo Gattas Báez, o el médico Américo Villarreal Anaya, que eran tricolores.

De todas maneras, no obstante las barrabasadas de Don Andrés Manuel, su partido va en crecimiento en Tamaulipas y, para el 2018, podría tener un buen futuro.

Cambiando, el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca presidió este lunes en Reynosa la reunión semanal del Grupo de Coordinación Tamaulipas de Seguridad Pública. De ahí visitó la Oficina Fiscal de aquella ciudad.

Al respecto publicó en su cuenta de twitter: La atención al ciudadano y la operación debe ser eficiente, por eso visitaré sin aviso las Oficinas Fiscales, hoy estoy en la de Reynosa.

Muy bien. Si les avisa, los servidores estarán todos en sus puestos y con sus mejores prendas.

Este martes los diputados que coordina Carlos García González tienen chamba. Se reúne la Comisión de Estudios Legislativos para analizar cuatro iniciativas; la plenaria es el miércoles a las once de la mañana.

Nos vamos.