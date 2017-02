AMLO, esperanza del pueblo

Cd. Victoria, Tamaulipas.- ¿Será capaz Morena de ganar Tamaulipas en el 2018? Por ahora los pronósticos están a su favor. Además de la presidencial, podría irse con senadurías, diputaciones y algunas alcaldías.

En realidad no se trata del partido que postule al de Tabasco, sino la figura misma del candidato. Dos derrotas al hilo y una campaña permanente de 18 años lo han acercado a la geografía nacional. Si no lo descarrilan sus contrincantes, dará lo que ya no es mucha sorpresa.

Tampoco porque sus ideas sean la solución para México. Es que la ciudadanía ya está harta de lo mismo. Los ya conocidos, PRI y PAN, son la misma gata solo que revolcada.

Si vamos por pasos, hay que decir que el Revolucionario no ha ganado una presidencial en Tamaulipas desde 1994. En la tercia los azules se alzaron con el triunfo.

En el 2012, llevando como abanderado a El Peje, el Partido de la Revolución Democrática cosechó nada menos que 173 mil votos que lo colocaron en el tercer lugar estatal en clientela electoral.

Sin embargo en el 2006 el mismo señor López conquistó el corazón de 321 mil tamaulipecos, más que los 313 mil que le dieron el sufragio al tricolor.

Más en claro: El PRD, con la figura de su abanderado, mandó al PRI a la tercera posición en votos. El primero fue Acción Nacional con la suma de poco más de 500 mil votos.

Luego de abandonar a la organización de las tribus y estrenar su partido, Obrador alcanzó en Tamaulipas en 2015 tantos como 40 mil sufragios, por encima de Verde, Panal y Movimiento Ciudadano.

Tan ha sido el crecimiento de Regeneración Nacional que tiene un escaño en el Congreso del Estado, en tanto que el PRD lo perdió.

Aunque falta mucho, las apuestas dicen que en esta ocasión el PAN se irá a segundo lugar. Perderá la racha de tres presidenciales al hilo. En el tercero quedará el apaleado Revolucionario Institucional. Si bien le va.

Analicemos. No se trata precisamente que AMLO sea el Mesías, sino de un hartazgo social que sigue latente. Ni PRI ni PAN han sido capaces de resolver los grandes problemas nacionales.

¿Cuáles son esos? para comenzar, la inseguridad (que se acentúa en Tamaulipas con extorsiones, secuestros y asesinatos); luego la generación de empleos y el desmedido incremento a los combustibles. Es lo que pega a nivel familiar.

Obrador surge como una esperanza de los desposeídos, las clases populares, las bases alejadas de las decisiones políticas que quieren un cambio radical, algo que llegue a su mesa o sus bolsillos y, la esperanza, está en el “estreno” de un nuevo perfil de gobernante.

Aunque sus promesas sean huecas y más que nada ocurrencias, Obrador es la opción viable. Es el hombre de la esperanza para que los asuntos de la res pública se manejaran con más honestidad y apego a la Ley.

Así pues, para que no nos agarre desprevenidos, ni a usted ni a mi, querido lector, vayámonos haciendo a la idea que ganará MORENA y su candidato y, con él, llegarán alcaldes y diputados federales en el 18´.

En lo local, no se espera que Morena vaya en amasiato con otros partidos. Más vale solo que mal acompañado, como lo han comentado sus dirigentes nacionales.

El PRI por su parte, tiene la inclinación de asociarse con el Movimiento Ciudadano y el PES (si lo dejen participar). Terminará su matrimonio con el Verde Ecologista y Panal. Le resultaron traidores.

Lo más probable es que esos mismos hagan compromiso con Acción Nacional. Quieren estar con el que gana.

Al estilo del señor Trump en los Estados Unidos, la popularidad de Andrés Manuel podría ser llamarada de petate. Tal vez los que voten por él, al día siguiente ya estén arrepentidos. Por lo pronto se vale experimentar.

En los siguientes días se esperan más deserciones del PRI. Son las ratas que dejan el barco cuando se está hundiendo. También se les identifica como de baja calidad moral. El PAN no queda ausente.

En resumen ¿tiene posibilidades de ganar MORENA en Tamaulipas? (bueno, el señor López). Si no hay sondeos específicos por ahora, las opiniones se encaminan por ese lado.

Algunos pejistas y más los priístas desertores, trabajan en integrar los comités de promoción por los rincones de Tamaulipas. Serán la estructura electoral. Y no descartemos que a la tarea se van a sumar panistas.

No hay que quitar la mirada a los azules de la frontera que no alcanzaron a llegar a Palacio de Gobierno. No fueron invitados al triunfo, más bien a la celebración de la derrota del Revolucionario.

Claro que falta tiempo. Los contrincantes de López (el sí tiene la seguridad que será candidato) apenas se perfilan. Falta la postulación y las campañas.

En otros temas, este jueves, en un evento austero, el Rector de la UAT, Enrique Etienne Pérez del Río rendirá su tercer informe de administración. Escenario el tradicional teatro universitario.

La cita es a las doce del día con presencia de la estructura universitaria, consejeros, directores, maestros y alumnos.

Dará un mensaje y presentará los logros y avances conseguidos por la casa de cultura en los rubros sustantivos de la academia, investigación y vinculación así como un informe pormenorizado del ejercicio financiero de la administración.

Si continuamos con partidos, el PRI designó a los 48 delegados que acudirán a la Asamblea Nacional Extraordinaria de la CNOP que designará a su nuevo secretario general.

Bueno, no habrá elección sino “dedazo”. De antemano ya se sabe que será nominado –a menos que falle- José Murat, ex Gobernador de Oaxaca.

De todas maneras harán turismo político nuestros paisanos. Se van a viaticar.

Donde hay mucha actividad este martes es en el Congreso del Estado. Tienen cita las 36 Comisiones Ordinarias, o sea todos los legisladores. El miércoles nombran presidente de la mesa directiva de marzo y hay plenaria a las doce y media.