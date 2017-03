Casi se roba el municipio

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Se vislumbra trasfondo político -¿qué más pudiera ser?- en las acusaciones del ayuntamiento de Madero en contra del ex alcalde Mario Alberto Neri Castilla. Más bien, dan risa.

Diga usted si no, querido lector. El muchacho se embolsó –no pudo comprobar en que se gastaron- 250 millones de pesos en doce meses.

Esto nos arroja la cifra de poco más de 21 meloncillos cada 30 días, algo risible y de mentes infantiles que andan vacilando. ¿Acaso verdad? No hay consistencia en lo expuesto.

De paso dejan mal parado al alcalde Andrés Zorrilla Moreno, quien se escondió y mandó por delante a su contralora y otros funcionarios. Ellos hicieron las acusaciones en conferencia de prensa.

Por lo pronto ya le pegaron el madrazo a Neri. Habría que ver también si la Contraloría de Andrés tiene competencia en el asunto. refieren que se trata de fondos federales.

Mire usted por qué le decimos que no hay razón. El presupuesto del 2016, autorizado por el Congreso a Madero y Neri (los alcaldes son reyes absoluto, los cabildos no importan) fue por la cifra de 611.3 millones incluyendo la lana federal.

Los 250 melones que presuntamente desvió el señor ex alcalde representan el 40 por ciento de los egresos.

Ahora bien, las contralorías municipales no tiene competencia en revisar la aplicación de fondos federales. La fiscalización corre por cuenta de la Auditoría Superior de la Federación y se coordina con la Auditoría Estatal (Congreso del Estado).

Un dato del 2015 nos dice que Madero ejerció fondos federales del FISMUN por la suma de 35 millones de pesos, de los cuales las Auditorías federal y estatal revisaron 17.9 millones. Encontraron que las cosas marchaban mas o menos.

Hay algo sin embargo en que no han puesto atención los sabuesos del señor Zorrilla. Una partida de “rentas” por 17.5 millones de pesos -locales y terrenos, equipos, maquinaria y otras cuestiones-, que no suena muy bien ¿a quién se pagaron?.

Sobre el caso, no escapa la situación que Neri terminó el trienio de Esdras Romero Vega, que pidió licencia para ir de diputado federal.

El que escribe no conoce al señor Neri Castilla, no lo defiende pero evidentemente sus acusadores andan mal de la cabeza. No dan detalles del presunto peculado. Veremos si en la Procuraduría progresan los expedientes.

El golpe mediático ya está dado. Al menos en eso tiene creatividad Andrés Zorrilla. Si más tarde tiene que retractarse, o es mentira que formalizaron la acusación, ya es harina de otro costal.

En este caso no hay, como en el electoral, castigos para quien lanza acusaciones a tontas y a locas sin pruebas (que debería haberlas).

Por otro lado, si seguimos con la zona sur de la entidad, los mexicanos y tamaulipecos en particular ya podemos estar tranquilos. Doña Martita Sahagún de Fox dijo en Tampico que no quiere ser candidata a la Presidencia de México.

Por lo menos hay la garantía de que no tendrá agarre con Margarita Zavala, la mujer de Calderón. Esto en las filas del Partido Acción Nacional.

Por ahí anduvo la Sahagún dándose baños de pureza, invitada por la alcaldesa Magdalena Peraza Guerra, esa “chapulina” que lo mismo brinca del PRI al PAN que al Verde (y no se duda que agregue Morena a su lista).

Variando, la diputada local Nancy Delgado Nolazco, lideresa del poder burocrático federal, ya puede respirar tranquila. El TRIFE Monterey desechó su demanda en contra de la Profeco por no darle permiso para cumplir como legisladora.

Los magistrados declararon improcedente el caso pero dejaron a salvo sus derechos ciudadanos. Luego entonces la mujer puede ir a su chambita a la dependencia federal y los miércoles a firmar al Congreso. Nada pasará, puede hace las dos cosas y recibir doble sueldito.

El Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca firmó –en Palacio de Gobierno- un convenio con la organización civil Mariana Trinitaria para realizar en Tamaulipas inversiones hasta por 250 millones de pesos en los renglones social y salud.

Dicho grupo no gubernamental tiene sede en Oaxaca y proporciona gratuitamente desde zapatos para estudiantes de secundaria, hasta camiones de limpieza para los ayuntamientos, tortilladoras, calentadores solares, sistemas de riego por goteo y sin olvidar la vivienda. También usa la medicina tradicional alternativa como la equino terapia.

Sin duda es un logro. En estos tiempos nadie regala 250 millones y menos viene a ofrecerlos desde tan lejos.

Otros tres convenios firmó el ejecutivo este miércoles con Sedesol federal, en evento realizado en el Centro Cultural Tamaulipas.

El DIF Victoria inició el programa Patrullando mis Derechos, que tiene como finalidad que los niños y niñas conozcan sus derechos y obligaciones para hacerlos valer. Comenzó en la escuela Lauro González García con asistencia de la presidenta del organismo, Tony Sáenz de Almaraz. Una representante de Derechos Humanos, Tayde Garza Guerra, entregó material didáctico sobre alusivo.

Aparte, el beneficiado con la medalla Luis García de Arellano 2016 será el sacerdote Oscar Guillermo Lozano Molina, representante de la Fundación Comunitaria de Matamoros, A.C., dedicado a la atención de migrantes.

Buena selección de la Comisión respectiva del Congreso del Estado. En el pasado hemos tenido cada “paquetito” que pa´que le cuento, como esa de Reynosa dedicada a la “hojalatería” de mujeres que quieren volver a los 15 añitos.

Ya que hablamos del Congreso, ese jueves se lucieron las damitas de la legislatura. Siete de ellas jugaron competencias de quien hablaba más bonito sobre el Día Internacional de la Mujer, festejado precisamente este ocho de marzo. Solo les interesa “salir” los medios de comunicación pero en positivo, no en crítica.

Los gerentes estatales del PRD y PT se quedarán sin comer durante el año (al menos comer sin manteca, como dice el refranero). El Tribunal Electoral dictaminó que no tienen derecho a recibir subsidio del Gobierno de Tamaulipas (vía IETAM) por no haber alcanzado el tres por ciento de la votación en los comicios del año pasado.

Por lo menos sus próceres se quedarán sin lana de aquí a diciembre del 2018. Vienen las siguientes elecciones y, sin juegan en amasiato con el PAN, podrían sacarle provecho.