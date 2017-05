Oportunidad de “robar poquito”

Cd. Victoria, Tamaulipas.- No se pronostica buen fin a la administración del alcalde de Jaumave, José Luis “El Gallo” Gallardo, que llegó al poder por la vía independiente. Salió “bravo” para los billetes.

No es el único del “chiquitiaje” que reta abiertamente al jefe de los vientos del cambio. Hay otros y otras que ya se sirven con la cuchara grande como Antonio “Láminas” Leija, de Tula, y Genoveva Córdova Castro, de Palmillas, por mencionar tres ejemplos del ex Cuarto Distrito.

El presidente musiquero unió al cabildo pero en su contra. Desde el martes presentaron irregularidades ante la Auditoría Superior del Congreso del Estado. Lo quieren ver en el botellón.

Por ahí estuvieron Gregoria Franco Ruiz, María Isabel López Garza, Rolando Lozoya Núñez, María Alicia de la Cruz Bocanegra, esta última la síndica, para denunciar que El Gallo se ha ido solito al baño.

En confianza les pidió que le dieran “chancita” de “robar poquito” porque tiene su casa embargada (en la cabecera municipal) y quiere recuperarla. Eso fue lo que señalaron los miembros del cabildo que se le voltearon al ver tanta corrupción.

Más antes habían pedido juicio político para el señor. Es que no les gusta que, para ahorrarse dinero, haya ingresado a la nómina a los integrantes de un grupo musical del que es director.

Dicen que también les dijo que “estoy bien parado con El Truco”, el responsable político de la administración estatal, porque le paga diez mil pesos mensuales a un abogado que le mandó.

Aunque no mencionaron el nombre del amigo de Verástegui, afirman que lo comisionó a ganar billetes como asesor de los ayuntamientos. En cada municipio “rasura” diez de los grandes cada 30 días y hace su “paquete” millonario.

Hasta dicen que también les dijo que el Gobernador es su amigo y ya le prometió la reelección ¿será?.

El panorama político del municipio no es halagador para los independientes ni el PAN. Ya se mueve con fuerza el profesor José Gudiño Cardiel. La gente está arrepentida de haber votado en contra del maestro rural y su propuesta. Bien dicen que mas vale malo por conocido que bueno por conocer.

Después de casi un año, el Senado de la República hizo el favor de cubrir la vacante de magistrado que estaba pendiente en el Tribunal Electoral de Tamaulipas.

Así se las gastan los señores que ganan y gastan mucho, hacen poco y mal hecho.

El “dedazo” recayó en René Osiris Sánchez Rivas, un abogado que fue consejero del IETAM y presidente del comité electoral en Victoria. Si no hay quejas en su contra tiene asegurada la nómina hasta noviembre del año que entra.

¿Por qué tan poco tiempo? Es que lo nombraron para terminar el ciclo de tres años de Luis Alberto Saleh Perales, el hombre de Hidalgo que se había sacado la lotería con la chamba, pero los magistrados del TRIFE le encontraron el pecadillo de ser panista prominente.

Inicialmente se habían registrado 24 aspirantes a ocupar espacios en el Tribunal. Después de los primeros nombramientos quedaron en la banca 19. Se les preguntó si querían ganar 115 mil por mes sin hacer nada, y 17 respondieron que síííí.

Cuando menos los del senado no “dedearon” a Don Armando Villanueva Mendoza, ese que es muy diestro en agarrase a madrazos utilizando mesas y sillas como armas. Tampoco llegaron elementos del antepasado como Tania Gisela Contreras o gente que proviene del egidismo.

¿Quién es Osiris Sánchez? Bueno, su currículum dice que ha sido cobrador de cuentas de Coppel, Electra, IMSS, Teléfonos de México, Telcel y Movistar. No oculta que viene de la cultura del esfuerzo.

Parece que en el Tribunal necesitan llegar los vientos del cambio. La presidenta Marcia Laura Garza Robles fue nombrada por el egidismo para cumplir siete años al frente del órgano. Es factible que se “enferme” o que presente renuncia anticipada ¿no?.

Por igual, lodos de aquellos polvos Edy Izaguire Treviño, María Concepción Reyes y Emilia Vela González. El que manda necesita meter a su gente.

Juana Sánchez Jiménez asumió la delegación del PAN en Reynosa. Los jefes estatales prefirieron nombrar directamente una gerencia a convocar a elecciones. No quisieron correr riesgo de perder ante los simpatizantes de Doña Maki Ortiz Domínguez.

Hay problemas. A como son los azules de rencorosos, ya presentaron recursos de queja ante el CDE que pronto llegarán al TRIFE. Los inconformes aseguran que son más de 600.

El coraje aumentó porque en el estatal les cerraron las puertas a sabiendas que llevarían los papeles. En los siguientes días la Comisión Jurisdiccional les dará una patada en el trasero y ellos, los protestantes, acudirán a tribunales.

La verdad que a los panistas todavía no les cae le veinte de ser partido en el gobierno. Siguen brincando y gritando como si fueran oposición. Dirimen sus diferencias a los cuatro vientos y dan mala imagen. Cuando pasen dos o tres sexenios aprenderán. No hay duda.

El Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca visitó Nuevo Laredo. Puso en marcha el Congreso Regional para la Competitividad 2017 que lleva el lema de: El presente y futuro en la región binacional, comercial más competitiva, los Dos Laredos.

Por su parte el jefe de Desarrollo Rural, Gonzalo Alemán Migliolo, anunció en la Sala de Prensa de Placio de Gobierno, que la administración gastará en el 2017 recursos directos por 175 millones de pesos en apoyo a productores. Mucha diferencia a los tres melones que destinó Egidio Torre Cantú en 2016.

Y no son ocurrencias, destacó el de Aldama, ex presidente de aquella zona y ex diputado federal. Que los productores hagan changuitos porque así sea.

En Campeche andan nuestros diputados locales. El coordinador, Carlos García González, dijo que asisten 17 paisanos “convencidos de que en la COPECOL los temas que se abordan y el poder compartir experiencias de las mejores prácticas en los poderes legislativos locales los ayudará a hacer mejor su trabajo”

¿Quién es Lucía Karina Braña Mojica? Denuncian que es funcionaria en Palacio y trae una cola más larga que un tren carguero. Un antecedente la presenta como activista de la coalición Por el Bien de Todos con el señor López Obrador.