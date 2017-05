A las mujeres “puro chile”

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Está muy cerca del poder; es panista por convicción desde el 2001 y ha demostrado cómo se puede ganar en las urnas.

En el ámbito de los vientos del cambio, se perfila como el más seguro candidato a la alcaldía de Matamoros. Méritos los tiene y el único que manda sabe que da resultados.

En las cachas de su pistola tiene dos rayitas seguidas: Sendas diputaciones federales de mayoría por el IV distrito electoral de la tierra que lo vio nacer. Hoy es legislador local por la vía plurinominal. Nadie le puede regartear que está probado en las urnas y, de llegar a ser candidato, saldrá adelante con el triunfo.

Nació el ocho de julio de 1971 en la “Tres Veces H”; estudió la carrera de Contador Público en el Tecnológico de Monterrey y una maestría en Administración de Empresas por la Universidad de Texas en Brownsville.

Está casado con Ivett Bermea Vázquez, también contadora, y han procreado tres hijos: Carlos Alberto, Natalia y Tania.

En 1994, cuando él tenía 22 años, lograron la autorización de una agencia aduanal a la que denominaron Garber –iniciales de los primeros apellidos de ambos-, que sigue laborando.

Aunque hay quienes lo candidatean para el Senado de la República, sus intenciones van encaminadas al Palacio Municipal de Matamoros. Lo más probable es que, el que palomea, así lo decida en los siguientes meses dejando fuera a otros que ya fueron y quieren repetir, o bien a ancianos que no resistirían una campaña intensa como promete ser la del 2018 (por la competencia con el PRI, ahora en la administación).

Si usted adivina a quién nos referimos, pues no hace falta que se escriba en esta colaboración. Si no sabe, en siguiente entrega le diremos.

En otros asuntos, vaya que ha causado revuelo la declaración del panista candidato a Gobernador de Coahuila, Guillermo Anaya, en el sentido de que, si gana, le dará “puro chile” a las lideresas del PRI.

Sin duda las siguientes palabras le costarán la gubernatura: ¿Qué les dan los del PRI? Les dan puro chile ¿verdad?, bueno pues ahora les vamos a dar puro chile a las lideresas del PRI.

Las pronunció en un discurso en Piedras Negras el once de mayo y es fecha que no se arrepiente. No ha pedido disculpas ni piensa hacerlo (falta de asesores o realmente siente odio hacia las damas).

Se adelantó. Si ya pensaba que no les iba a dar nada (ningún beneficio) a las mujeres, lo debió haber dicho después de ganar las elecciones. Es que en Coahuila, como en el resto del país, los y las panistas son unos cuantos. La gente vota por sipatías.

Lo han acusado de misógino, irrespetuoso, grosero con las damas y ya tienen varias demandas ante los órganos que se encargan de vigilar la igualdad de género, sin olvidar la violencia política que está de moda. Más adelate se tendrá que arrepentir.

A lo mejor el significado de “puro chile” no encierra toda la maldad que se le atribuye pero las mujeres están hoy apapachadas por el sistema político. Da la casualdiad que son las que más votan y son más que los varones ¿qué hubiera pasado si lo pronuncia un político tamaulipeco? Solo una respuesta: Gracias por participar.

Y en el Estado de México –tal y como se había anticipado-, el camarado Andrés Manuel López Obrador comenzó a hablar de fraude. Acusa que lo harán en contra de su candidata (de Morena) los priístas en el gobierno. Menciona que será un operativo gigantesco dirigido por los cuerpos policiacos del estado.

No es creíble pero bueno, tiene derecho a decirlo. Vivimos ya en otros tiempos, la policía no puede cercar barrios o colonias con fines políticos.

Ya decíamos en colaboración anterior que más vale que le regalen a Don Manuel el triunfo en el Edomex para que no responda con violencia. Cuando su gente gana se da la democracia, cuando pierde hay fraude dirigido por la oligarquía, o como él dice “la mafia del poder”.

Si Morena y su candidata pierden con poco margen, habrá una gran revuelta. Si la diferencia es por más votos, harán menos bronca. De todas maneras bloquearán la capital Toluca y la ciudad de México y pedirán voto por voto casilla por casilla.Es la política cultural de la casa.

Ahora una respuesta a lectores que nos preguntaban si un tipo llamado Rafael Moreno Valle, el ex Gobernador de Puebla, es casado o no. La respuesta es que sí, con Martha Erika Alonso, a quien colocó en el CDE del PAN de allá y quiere encumbrar como la siguiente Gobernadora (la actal administración será de dos años y habrá elecciones en el 2018).

Don Rafa es felizmente casado pero anda solo como loco por México promoviendo su candidatura. Se ve que no es tan mandilón a diferencia de su contrincante Margarita Zavala, que jala a su conyugue Jelipe Calderón. Moreno viaja solo y en tierras cuerudas no se conoce a su mujer.

Y precisamente su admiradora número uno en Tamaulipas, Doña Elba Lidia Valles Olvera, publica en su cuenta de “feis” que el de Puebla estará en Tamaulipas el viernes 26 del mes en curso, “atendiendo la invitación del mandatario Francisco Javier García Cabeza de Vaca”.

Viene con motivo de la presentación de su libro “La Fuerza del Cambio”. La cita es a las seis de la tarde en el Centro Cívico Gubernamental (antes conocido como Revolución Verde).

El alcalde Oscar Almaraz se reunió este domingo con habitantes del suroeste de la ciudad, Barrio del Bosque, Casas Blancas, Amalia González, Unidad Modelo y Manuel A. Ravizé. Colocó la primera piedra del albergue cultural y estudiantil “Alberto Carrera Torres”, que dará servicio a estudiantes foráneos de educación superior y clases de música, danza y poesía a la población en general.

Esta domingo, en Guémez, hubo gran fiesta con motivo del Día de las Madres. El alcalde Carlos Cárdenas González echó la casa por la ventana con la rifa de decenas de artículos para el hogar: Lavadoras, abanicos, planchas, colchones y pantallas de televisión, entre otros. La plaza principal a reventar.

Mientras de Tula se informa que el alcalde Antonio “Láminas” de Leija anda muy mal. Ya se peleó con el pueblo, con el cura de la iglesia y hasta con su mujer, que abandonó el DIF. La gente se ha dividido. Hay dos primera damas. Habrá dos fiestas de la fundación del pueblo, una organizada por el municipio y la otra por el padre Rodrigo.