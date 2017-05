Sistema anticorrupción ¿más burocracia?

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Les ha costado mucho trabajo a los funcionarios de segundo nivel, que son los de la talacha. No quisiéramos pensar que, de inmediato, el Sistema Estatal Anticorrupción va a ser un ente burocrático más.

En el fondo a eso está condenado, como la secretaría de la Función Pública y Auditoría Superior de la Federación, y en lo local Contraloría Gubernamental y la Auditoría Superior del Estado. La corrupción los ha permeado tanto que las “mordidas” y cobro de cuotas son obligatorias para sacar adelante a entes obligados, anden bien o mal.

Sabemos que se han sobado la espalda elementos como el coordinador parlamentario Carlos García Gonzáles y el Asesor Jurídico del Gobierno, Abelardo Perales Meléndez. Fundamentalmente sobre ellos ha descansado la chamba de elaborar las iniciativas de Ley o reformas y adiciones.

En lo personal, no le damos mucha “vida útil” al Tribunal de Justicia Administrativa que está en marcha, la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción y el Comité Ciudadano, entre otros órganos que abarca.

Tema de moda, por todos lados vemos representaciones anticorrupción. En el mismo Congreso del Estado ya se creó esa Comisión Permanente que desfogará los asuntos relacionados. Sin embargo parece que todos se han olvidado de lo principal: La corrupción no se combate por decreto sino con valores.

La honradez, la limpieza en las acciones de los hombres (y mujeres) comienza desde la célula social que es la familia. Creemos que es ahí donde los gobiernos deben empezar a trabajar y extenderlo a las escuelas. Deberían enfocarse en arraigar valores.

Cuando en su tiempo nació la Contraloría, en la Revolución Moral de Miguel de la Madrid Hurtado, los pillos sintieron temor por algunos meses. Al poco tiempo se desentendieron.

Mientras las declaraciones patrimoniales no se hagan públicas -por Ley- no existirá presión para contener la voracidad económica de los funcionarios.

Por ahora la integración del sistema avanza. Tamaulipas, como parte del pacto federal, aprobó –por el Congreso del Estado- y firmó el compromiso. Tiene que cumplir. Lo lleva encaminado.

Todo el armatoste tiene que ponerse en marcha antes del 19 de julio, según las reformas a la Constitución Federal.

Al “nacer” la plataforma pudiera causar temor entre alcaldes, funcionarios y hasta particulares. Pronto se darán cuenta que solo es burocracia y, como pasa con la actual Contraloría y la Auditoría Superior, los delincuentes “arreglarán” sus pecados en la instancia política en lugar de la Fiscalía Anticorrupción.

Por eso yo opino que, antes de sugerir incluir materias obligatorias como Música en los programas de educación básica, el gobierno de los vientos del cambio debería introducir una para prevenir la corrupción.

Nunca habrá forma de combatir el “diezmo” (que ahora ya anda por el 20 o más por ciento) y las mochadas en la Contraloría para que los supervisores autoricen el pago de avances en la obra pública.

Es dinero que se paga en efectivo. No hay recibos.

Lo mismo pasa con la compra de medicamentos por la Secretaría de Salud. Los funcionarios rápido aprenden el juego de evadir convocar a licitación. Heredan mañas.

Si por lo menos los responsables de fiscalización y auditoría le hicieran caso a las denuncias que difunde la prensa, otro gallo nos cantaría.

Como dicen por ahí, hasta no ver no creer. No es falta de fe en que nuestros funcionarios van a retomar el camino del bien. La experiencia nos ha dado la incredulidad.

La idea del ente burocrático se acrecienta desde el momento que, este lunes, la representación del PRI en el Congreso del Estado solicitó aumentar de tres a cuatro el número de magistrados. Todavía no se designan y ya quieren uno más.

Cambiando de tema, estamos a diez días de la elección de gobernadores en el Estado de México, Nayarit y Coahuila ¿qué partido va a ganar?.

Decíamos en colaboración anterior que ya no le creemos a las encuestas. Los resultados siguen siendo favorables a aquellos que las pagan.

Desconcierta un dato recientemente publicado.

Según trabajo de Mercadirect para el periódico La Razón, el primer lugar en el Edomex en intención del voto lo lleva Alfredo del Mazo con el 30 por ciento; el segundo es para Juan Zepeda, con el 26; tercero Josefina Vázquez Mota y el cuarto Delfina Gómez con el 17 por ciento ¿usted les cree?.

Datos publicados por el diario El Financiero dicen que Del Mazo se llevará la gubernatura con el 34 por ciento; en segundo lugar va Delfina con el 27; tercero Chepina y en cuarto, con el 15 por ciento, Zepeda.

El grupo GEEU concede un empate entre PRI y PAN (candidatos) con el 24 por ciento, en tanto que el 15 por ciento se lo otorga a Morena y el 14 al PRD.

Por último recurrimos a la encuestadora Mitofsky: Para Delfina (Morena) el 24.4 por ciento; Del Mazo (Pri) el 23.6; Josefina (Pan) el 14.9 y Zepeda el 13.6 ¿interesante no?.

Un panista de Reynosa, llamado Fernando Macías Ruiz, quien es militante desde el 2000 presentó demanda en el Tribunal Electoral al sentirse agraviado porque el IETAM, el árbitro electoral, no publica los recursos de apelación que los ciudadanos o partidos presentan.

En Tampico dio inicio este miércoles la reunión anual de la poderosa Cámara de la Industria de la Radio y Televisión. Es la edición 90 y por primera vez designan como sede a Tamaulipas. El Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, que asistió a la apertura, escribió en su cuenta de twitter: “En Tamaulipas compartimos el interés de políticas integrales que construyan medios de comunicación más fuertes mediante nuevas tecnologías”.

Desde la perspectiva psicológica, especialistas de la UAT profundizan en las problemáticas relacionadas con la nutrición, considerando que pueden llegar a afectar seriamente la vida de quien las padece.

El catedrático de la Unidad de Trabajo Social y Ciencias, César Carranza Avendaño, explicó que a través de los cuerpos académicos, la casa de cultura busca contribuir a mitigar el impacto que esos problemas están teniendo la población, ello en busca de soluciones.