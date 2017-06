Desde honorables a sinvergüenzas

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Como en la viña del Señor, hay de todo. Tenemos desde respetados abogados a sinvergüenzas. Hay panistas y priístas e incluso sin partido.

Son 26 los aspirantes a ocupar la Fiscalía Anticorrupción que ya urge sacar adelante. Quien quede de jefe debe estar montado y armado, junto con su equipo de colaboradores, a más tardar el 17 de julio.

Contrario a lo que se pensaba, de hecho no hay o son pocos los forasteros. La mayoría viven en la ciudad capital, también son de Matamoros, Reynosa, Tampico, Nuevo Laredo. Como que de otras latitudes no quisieron gastar sin tener la seguridad de que llegarán al cargo.

Pues bien, de esa lista hay mucho de donde cortar. Son 26 y solo quedará uno. Ya veremos más adelante por cual se decide en jefe político o en Procurador, que será el jefe inmediato.

De los buscachambas hay algunos que de plano dan pena como un tal Héctor Luis Madrigal Martínez, ex Magistrado, ex Sub Procurador, ex Subsecretario de Gobierno, ex Asesor del Gobernador y últimamente alto funcionario del nuevo Sistema de Justicia Penal ¿tiene posibilidades de cobrar con los vientos de cambio?.

Estuvo pegado a la nómina en los últimos dos sexenios y ahora se apunta para Zar Anticorrupción.

Tenemos a un Luis Enrique García Portales, actual Magistrado Administrativo del municipio capitalino. Como que ya no le ve futuro a esa nómina y echó a andar su imaginación en busca de otra.

Todos son abogados, decíamos. Es requisito.

David Ruiz Saldaña proviene de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, el sistema de drenajes de la corrupción laboral.

No podía faltar Humberto Zurita Eraña, también ex funcionario en los últimos gobiernos priístas, ya como representante del Gobierno del Estado en el Distrito Federal o en otros puestos administrativos.

Cree haber lavado su cara en unos cuantos meses. Antes de las elecciones de junio del año pasado, debutó en el equipo de “convertidos” al candidato Francisco García Cabeza de Vaca.

No podían faltar cartuchos quemados como un tal Juan Carlos Ley Fong, de Tampico, ex secretario del ayuntamiento porteño y de muy mala fama.

Vemos en la lista a Arnoldo González Herrera, notario de Reynosa y ex Director Jurídico de la SET en los tiempos del priísmo.

Bueno, también hay panistas como Ernesto Ferrara Theriot, de Nuevo Laredo, Subsecretario de Sebien, brazo derecho de Gerardo Peña Flores. Podría quedar de titular si este último se va de candidato a senador.

La única mujer: Margarita Gómez Gómez, ex lideresa del PAN en Tampico que al parecer no quedó muy bien con el equipo cabecista. Estuvo presentando impugnaciones partidistas y hasta se dice que le tiró patadas al balancín cuando aquellas famosas “tarjetas azules” que repartieron en la campaña con la promesa de hacerlas efectivas por mil pesos.

Son muchos para mencionarlos aquí, pero también vemos a Angel Avila Rodríguez, con cargo de Juez en el sistema jurisdiccional; Daniel Alberto Vargas Cortés, abogado de Matamoros; Manuel Vázquez Canela, que viene de la Secretaría de Seguridad Pública.

Un político, Jesús Gerardo López Bellesteros, de Valle Hermoso, abogado que quiso ser presidente de su pueblo por las siglas del PAN.

Después de los principales nombres sigue una pregunta interesante ¿Hacia dónde se inclinará la balanza? ¿Por dónde irá la línea de Palacio? ¿Qué decidirán los señores diputados?.

Hay dos abogados a los que no hay que perder de vista, Javier Castro Ormaechea, actual titular de Averiguaciones Previas, y Víctor Miguel Guerra Enríquez, visitador general de la propia Procuraduría.

Si bien el primero es pieza clave en la chamba que está desarrollando el Procurador, al segundo también lo trajo él. Es egresado de la Universidad de Baja California y laboró para la PGR en puestos destacados.

Sus partidarios anuncian que, para el próximo 26 del presente andará por la ciudad capital la precandidata panista a la Presidencia de México, Margarita Zavala de Calderón Hinojosa.

Que además de Victoria visitará Tampico para entrevistarse con empresarios a los que piensa pasar la charola para la campaña.

Se habla que, en esta urbe, los zavalistas del dinero son encabezados por el empresario Raúl Villarreal Caballero, quien por algún tiempo tuvo el gusanito de la política pero se retiró. Fue regidor y prefirió dejar el espacio a su suplente.

Doña Mague cortará el listón simbólico de apertura de su “Casa de Campaña” en 18 y 19 Zaragoza, ahí donde antes fueron oficinas de Manglio Murillo Sánchez, ex diputado y ahora funcionario de la administración cabecista.

Está muy lejos la eliminatoria interna de Acción Nacional, pero desde ahora se antoja que habrá división hacia el interior del equipo del Gobernador Cabeza de Vaca. Si no hay freno, cada quien jalará según sus intereses y amistades.

Se menciona que la representación de Doña Mague estará a cargo de Juan García Guerrero, Rosa María Uribe Mora, Manglio Murillo, Alfredo Garza Vélez y Aleyda Oropeza.

Mientras aquellos que son funcionarios no realicen labores partidistas en horario de trabajo, todo bien. Lo malo está, decíamos, en la división interna. Si el mero jefe decide apoyar a otro candidato presidencial ¿se van a ir con él?.

Que siempre no se va el secretario de Desarrollo Rural, Don Gonzalo Alemán Migliolo, “renunciado” por los rumores desde el lunes.

Como en política dicen que golpe que no tumba fortalece, Alemán debería investigar de donde provino el descontón para que en lo sucesivo tenga cuidado.

Por el método, que llegó a bastante prensa, hay sospecha que es “fuego amigo” hacia el interior del equipo en el gobierno ¿de dónde más?.

A petición del gerente del Partido Verde Ecologista, Humberto Rangel Vallejo, el Congreso del Estado acordó enviar exhorto a la Procuraduría para que investigue y de seguimiento puntual a las denuncias sobre maltrato, crueldad y homicidio de animales (perros).

A la próxima el jovenazo debería incluir a los humanos ¿no cree usted?, o pida de plano la Procuraduría Animal para encarcelar a los criminales de la fauna doméstica, y lo nombren a él como jefe.