La camioneta blindada

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Acompañada de Lázara Nelly González –ex presidenta de Mainero-, Maki Ortiz Domínguez llegó partiendo plaza al polifórum.

Detrás de ellas una sarta de guaruras armados hasta los dientes. Se desplaza en camioneta blindada, aunque no es la nueva, la que le acaban de autorizar los regidores con costo de 2.8 millones de pesillos.

Asistió a la reunión en que el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca tomó protesta a los directivos del Sistema Estatal de Protección Integral a los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Vinieron otros alcaldes.

Al de Matamoros, “Chochín” de la Garza Díaz del Guante, ni lo pelaron los reporteros. En cambio el de Madero, José Andrés Zorrilla, es muy adicto al protagonismo, toma pose para las fotos. Si los periodistas no lo paran él se detiene.

Un reportero le preguntó a Doña Maki si no estaba arrepentida de ser presidenta del pueblo, por tantos problemas que ha tenido que enfrentar (de inseguridad la mayor parte).

Afirmó que no, que “es un honor servir y ver a los ojos a las personas”.

Y cómo va a estar arrepentida la angelita si ella y su familia viven como reyes.

El ayuntamiento tiene tres camionetas blindadas. Dos utiliza la familia real, ella, su marido Carlos Peña Vidaurri y su hijo Carlos Peña Ortiz. La tercera la tiene el Departamento de Alcoholes para hacer rondines.

No hay pena. Mientras aproximadamente 800 mil reynosenses viajan entre riesgos y miedo a los balazos, la familia en el poder anda tranquila. Los impuestos del respetable dan para eso y más.

La nueva blindada tiene un fin: Dotar a Maki de vehículo para dejar los otros dos a su marido y su hijo ¿Cómo la ve?.

Así no puede estar arrepentida. Aparte son buenos los billetes que cobran. El esposo es “asesor” del municipio y el hijo presidente del DIF.

Lo raro es que los regidores y síndicos, en un cabildo dividido, autorizaron la lana para comprarle el vehículo. Si pudiera se reelegiría en la chambita para disfrutar más la unidad.

No se maneja sola. Si antes no la destituye el Congreso del Estado, el PAN, su partido, no la volverá a postular como candidata en el 2018. Tiene sus días contados.

Si blindada se mandó fabricar, el pedido tardará en promedio seis meses. Para entonces podría ya no estar la Doña. Los buitres rondan.

El síndico Alfredo Castro Olguín presentó denuncia en contra suya en la legislatura. Agrega a la segunda síndica Zita del Carmen Guadarrama y la Tesorera Esmeralda Chimal Navarrete.

No correrán mucho. Para finales de septiembre les quedará un año en el poder.

Si algún municipio tiene tiradores del partido en el poder, ese es Reynosa. Desde ahora los grupos se disputan el pastel. Le ganarán el mandado a la de Chihuahua.

Por un lado Francisco Garza de Coss, representante del Gobernador en aquella región. Dispuesto a sacrificarse.

En otra esquina José María “Chuma” Moreno Ibarra. Desde hace años pertenece a las huestes cabecistas. Ha mordido el polvo dos veces consecutivas en su empeño por ser alcalde. La tercera es la vencida.

Diputado local como es, lógico suena que llegue a la Presidencia después de licenciarse en la legislatura. Es camino que quieren seguir los 36 diputados. Que lo logren será otra cosa.

Un tercero con ganas de utilizar la blindada –casi nueva- es el joven Ismael García Cabeza de Vaca. Ocupa la Secretaría General del CDE del PAN.

¿Es lo que le conviene? Ya maneja el sector de Obras Públicas sin muchos problemas. A él tienen que consultar aquellos que quieren ganar una licitación.

Son los tres principales. Otros que fueron del equipo andan más lejos del camino por la candidatura, como un Humberto Prieto Herrera o Leonel Cantú Robles.

El que sea, tendrá que enfrentarse, además de los priístas, a un independiente o morenista José Ramón Gómez Leal, ex candidato en el 2016.

Cualquiera que gane disfrutará mas la blindada. La reelección de los presidentes, hasta por nueve años, comienza en la siguiente comalada.

Si hablamos de los priístas, falleció Don Javier Villarreal Salazar, ex presidente de El Mante, ex secretario de Finanzas del Gobierno, ex tesorero del CDE del PRI.

Llegó a la alcaldía en 1992. Más antes su hermano Juan de Dios ocupó la cartera de Desarrollo Económico de Manuel A. Ravizé, y también presidente.

Un hijo suyo, Javier Villarreal Terán, siguió el camino del ayuntamiento. El Gobernador Manuel Cavazos Lema lo hizo Presidente de la cañera, aunque pasó sin pena ni gloria

La oveja negra de la familia, Carlos Villarreal Salazar, militó en el PAN que lo postuló como candidato a presidente y diputado local. Renunció.

El Procurador Irving Barrios Mojica publica ese martes en el Periódico Oficial del Estado, el ofrecimiento de un millón de pesos a quien proporcione información que conduzca a la captura de dos presuntos responsables del homicidio de MIRIAM ELIZABETH RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, asesinada en San Fernando la noche del diez de mayo.

Hay otros millones por la localizacón de desaparecidos.

El Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca atendió este martes a Christian Skoog, representante de la Unicef (Fondo de Naciones Unidas para la Infancia y la Familia), y a Antonio Mucio Mujica, Secretario Nacional del Sistema de Protección Integral de Niños y Adolescentes.

Vinieron a la instalación del Sistema Estatal, dependiente de la Secretaría de Salud y el DIF, cuya coordinadora ejecutiva ya es María Guadalupe Zúñiga Salazar.

En martes también los jefes del Partido del Trabajo, Alejandro Ceniceros Martínez y Arcenio Ortega Lozano visitaron al delegado del INE, Manuel Trujillo Trujillo. No se dijo el tema pero debió haber sido para despedirse antes que pierdan registro en el 2018.

En sesión de cabildo el alcalde victorense, Oscar Almaraz Smer, tomó protesta a Francisco Ramos Aguirre como Cronista de Victoria. Previo a esto, el regidor Fernando Arizpe García dio lectura al currículum del maestro Ramos.