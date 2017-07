El PAN, siempre de panzazo

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Dice la Ley que, para estar afiliado a un partido político se necesitan mínimo dos requisitos: Tener 18 años cumplidos y un modo honesto de vivir.

Lo primero se confirma con acta de nacimiento ¿Y lo segundo? ¿Quién lo va a calificar?. En Tamaulipas, por mencionar un factor, está prohibida la vagancia y malvivencia.

Bueno, que solo sirva de marco para decir que los partidos tienen en marcha la ratificación de militantes. Es lo mismo que en el sistema de pensiones (IMSS, ISSSTE y otros) llaman “prueba de supervivencia”. Confirmar que el sujeto sigue vivo.

Hablar de afiliación o ratificación provoca interés en Tamaulipas ¿Por qué? A lo mejor por morbo saber si el partido en el poder, el PAN, va creciendo como lo que es, o en efecto se dispararon los simpatizantes de López Obrador. Son las organizaciones “de moda”.

No solo por eso. Hay que ver si el otrora poderoso PRI pierde clientela o se mantiene con el mismo padrón.

Aparte, tenemos un partido estatal de nueva creación. Es el primero desde la década de los veintes del siglo pasado, cuando el histórico Partido Socialista Fronterizo.

El nuevo se llamará Impulso Humanista. Tratará de constituirse este año para jugar en el 2019.

Interesante saber si les quitará clientes a los ya constituidos.

Por datos que generan los órganos electorales, para recibir el visto bueno como organización, necesitan un promedio de seis mil 700 afiliados.

Hace tres años eran menos, aproximadamente cinco mil, el .26 por ciento del padrón de electores.

Siempre en el sótano, en esas fechas un partido pasó de “panzazo”. El PAN demostró ante el INE tener en la tierra cueruda cinco mil 150 afiliados. Siempre en el sótano,

A los azules parece no interesarles un padrón robusto. No hace campañas de afiliación a diferencia del PRD y otros que se desviven por invitar gente.

Pues bien, a casi tres años de aquella depuración, y cuando es partido en el gobierno de Tamaulipas, las cifras oficiales de su militancia dicen que anda por los diez mil (hombres y mujeres, desde luego).

Es estatal pero no tiene comités en la totalidad de los 43 municipios. En algunos son delegaciones, representaciones directas del CDE. Algo así como gerencias.

Por lo menos, si ratifica esos diez mil, ya tiene gente para confirmar como partido aunque no para cumplir con la estructura de miles de representantes de casilla y candidato.

En la misma evaluación de hace tres años, Acción Nacional por poco y no reúne el mínimo. Su padrón fue de 219 mil 608 militantes, apenas 900 arriba de lo requerido. De panzazo.

Habría que ver si, ahora que es administración, hay más interés de adherentes y militantes.

Después del sotanero azul, el Partido del Trabajo es el que menos militantes tiene en Tamaulipas. En el 2015 reportaron al INE siete mil 501.

Ellos pueden afirmar que son miles, y hasta reportan documentos de afiliación. Es el INE el que tiene que validar. No permite incorporarse a más de un partido a la vez.

Morena, la ambición política de la época, demostró hace tres años una clientela de 12 mil 300 en 40 municipios.

Por nuestros días sus jefes afirman que la lista anda por los 45 mil en 26 comités municipales y 200 de base, lo cual deberá confirmar el árbitro a finales de diciembre o principios de enero.

Después que López Obrador y su Morena perdieron el Estado de México, comenzó la resta de intenciones de incorporarse. No podrán utilizar el presupuesto de aquella entidad para hacer política.

¿Los parásitos del Verde Ecologista? Esos tienen registrados 24 mil 443 militantes. Si fueron “prestados” por el PRI, ese ya es otro cantar.

Veremos si hacen compromiso con el PAN para jugar en lo local y federal en el 2018. Esto incluye la transferencia de simpatizantes para conservar el registro.

Con todo y el magisterio que lo sostiene en su estructura, el PANAL mantiene en Tamaulipas una lista de 23 mil 800 dispuestos y dispuestas a partirse el alma por su partido.

El PRD sube y baja cada tres años. La última calificación es de 19 mil 437.

Bien podría quedarse con menos por el fenómeno Peje. Hay desbandada.

¿El PRI? Ocupaba la mayor militancia con un total de 272 mil 600 cráneos.

Se insiste que el PAN, aun con estar en el gobierno, no quiere significar que es un partido de masas. No hay interés en disparar su militancia. No quiere tener parangón con los tricolores.

Se nos escapaba el partido de Gustavo Cárdenas Gutiérrez, Movimiento Ciudadano. El último registro de militantes en Tamaulipas fue de siete mil 606. Anda por el panzazo.

Seguimos con partidos para comentar que el Revolucionario, dentro de su mesa temática Declaración de Principios, integró 27 propuestas que los locales llevarán a la XXII Asamblea Nacional del próximo 12 de agosto.

Falleció el padre de la aspirante presidencial panista Margarita Zavala. Este domingo el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca le envió un mensaje por redes: Mi familia y yo damos un sentido pésame y nuestra solidaridad a @Mzavalagc por el sensible fallecimiento de su pade el Sr. Diego Zavala.

Ella respondió a ese y otros mensajes.

-De mi pade aprendí a entender la política como una forma de servir. Agradezco sus mensajes de condolencia.

Hilda Gómez Góme se estrena como asesora del Gobernador en la encomienda de forfalecer las políticas en materia de legalidad. Es abogada por la UAT.

Esto nos recuerda que el antecesor, Egidio Torre Cantú, fijó un récord de hasta 15 asesores en nómina.