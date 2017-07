Primer candidato de Morena

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Pues ahí tiene usted que José Ramón “JR” Gómez Leal, es el primero que afianzó candidatura por MORENA rumbo a los comicios del 2018.

Lo será por Reynosa, donde hace un año se llevó a la bolsa 55 mil 400 sufragios como candidato independiente a la alcaldía. Buscará repetir la hazaña y convertirse en primera autoridad.

Según la Ley, el jovenazo tenía hasta el 10 de julio para darse de alta en un partido, si es que quiere ir en las boletas del uno de julio del 2018.

Lo logró. En la ciudad de México los jefes morenos lo incorporaron como militante. Se va con ellos.

José Ramón quiere significar que fue un amor partidista a primera vista. Estuvo apenas el 10 de junio con Andrés Manuel López Obrador en la firma de eso que llaman acuerdo político de unidad por la prosperidad de México, en ciudad Victoria.

En redes sociales JR contabiliza un promedio de 113 mil simpatizantes.

Si alguien tiene asegurada la candidatura por el partido propiedad del tabasqueño, es él. Para eso se incorporó. No irá más sin partido.

¿Con quién se tendrá que enfrentar? Por los panistas en primerísimo lugar Jesús María “Chuma” Moreno Ibarra, quien tiene tanta experiencia como dos campañas anteriores para lo mismo. Pertenece al equipo compacto en el gobierno. Pudiera ser el abanderado para sustituir a Maki Ortiz Domínguez.

Otro es Francisco Javier Garza de Coss, ex dirigente estatal azul, ex diputado, ahora representante del Gobernador en aquella región fronteriza. Es quien carga el morral de las obras.

Eventualmente Ismael García Cabeza de Vaca, hermano del Gobernador. Se promueve en redes sociales y no es mal visto.

Es difícil que el que toma decisiones distraiga su equipo de colaboradores de primer nivel para sacar candidatos a presidentes o diputados. No está prohíbo pero tampoco es funcional.

¿Por el PRI? Los próceres no han levantado la mano. Pero no tendrían que rogarle mucho a Esther Camargo Félix, su marido Oscar Luebbert Gutiérrez si no alcanza la gerencia del PRI, a Carlos Solís Gómez o darle segunda oportunidad a Ernesto Robinson Terán. Veremos en que queda.

Este viernes 14 el pleno del Instituto Nacional Electoral tomará una de las decisiones políticas más importantes para Coahuila. Determinará si anula (El veredicto final lo dirá el TRIFE) los comicios para Gobernador del pasado cuatro de junio

Ahora el triunfo lo tiene Miguel Angel Riquelme, del PRI, con el resto de sus contrincantes tratando de conseguir la anulación.

El motivo: Rebase de gastos de campaña de los candidatos con mayor votación, PRI y PAN.

Ante la posible acción, el jerarca tricolor Enrique Ochoa Reza se defiende como gato boca arriba: “Le pese a quien le pese, en Coahuila ya ganamos. Los coahuilenses ya decidieron democráticamente en las urnas”.

Se la quieren empatar.

El meollo está (hay que advertirle a los políticos tamaulipecos) en que el INE quiere contar como gastos de campaña, los presuntos pagos a representantes de casilla de ambos y otros partidos que hicieron lo mismo.

Los líderes aseguran que no pagaron. No lo aceptan. Afirman que su gente acudió voluntariamente y el único que desembolsó fue el PRD, de a mil 350 pesillos por cráneo.

El día de los comicios aquí, en Coahuila y el resto del país, es cuando fluyen los recursos en efectivo. Es dinero contante y sonante, no hay recibos de comprobación.

Es buen momento para fijar un precedente.

Cuando está por cumplir los primeros 74 de edad, el tamaulipeco Lino Korrodi Cruz se vuelve a colocar en las páginas de la prensa nacional. Ahora por sumarse al proyecto de Andrés Manuel.

En el dos mil por encabezar el grupo Amigos de Fox que recibió financiamiento exterior para la campaña presidencial de su amigo Vicente. Ganaron.

Luego cuando tronó en contra del botudo. Se pelearon.

En el 2010 volvió a las primeras páginas al darse una “vueltecita” por Tamaulipas en la intención de ser candidato al gobierno del Estado por el PRD. No lo convencieron. Se retiró.

Pues bien, el hombre de El Mante ya se fue con López. No se cree que para buscar puestos de elección o administrativos. Tal vez lo haga para demostar que su mano “tiene buena suerte”.

Si trabaja como lo hizo con Vicente, para el lunes dos de julio del 2018 la noticia nacional será el triunfo del señor de Tabasco.

Investigadores del área de parasitología de la UAT realizan estudios para determinar la presencia de parásitos en peces de importancia económica para nuestra entidad, en el afán de combatirlos y lograr mayores rendimientos e ingresos para la población que los cultiva.

La doctora Lorena Garrido Olvera, del Instituto de Ecología Aplicada de la casa de cultura, comentó que uno de los trabajos es Prospección zoonótica de los helmintos parásitos de peces en Tamaulipas, y trabajan en la zona de Tampico y La Pesca.

La campaña oftalmológica “Mis Lentes de la Presidencia Municipal de Victoria arrancó este lunes en el fraccionamiento Colinas del Valle; el martes estará en la Enrique Cárdenas y el miércoles en La Libertad, los tres días a partir de las cinco de la tarde.

El Gobenador Francisco García Cabeza de Vaca anunció un paquete de obras de bienestar social para Reynosa por la suma de 380 millones de pesos. Consiste en la construcción y rehabilitación de espacios públicos, parques, canchas deportivas, mantenimiento de vialidades e iluminación.

Si no hay cambio de última hora, el ejecutivo rendirá su primer informe en la segunda quincena de septiembre. Así dice la Ley.