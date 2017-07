Hay “dados cargados”, ex Gobernador mete mano en sucesión del PRI: Humberto Valdez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Humberto Valdez Richaud conoce las entrañas del PRI. Toda su vida ciudadana ha estado ligado él.

Esa militancia la ha coronado con su paso por la alcaldía de Reynosa y dos por el Congreso Local como diputado, amén de secretario del gabinete estatal y otras posiciones.

Su opinión es relevante cuando manifiesta que, para la renovación de la presidencia estatal del CDE “los dados “están cargados”, un ex Gobernador tiene la mano metida y fuerzas externas, como el partido en el poder, hacen lo suyo.

Hoy encabeza el Movimiento Territorial y afirma que, si el tricolor logra un cambio profundo, puede arrebatarle triunfos al PAN en el 2018. Hay descontento ciudadano, sobre todo por la inseguridad que continúa.

Sin embargo el panorama no es muy favorable. Se mueven “intereses oscuros” para que el ex poderoso partido siga dormido y con la misma gente.

Hay un Consejo Político Estatal caduco, la dirigencia vencida desde diciembre del 2016; consejeros nacionales que surgieron por imposición, y asambleístas (XXII nacional) enlistados en un escenario de burla para la militancia.

Los traidores siguen ahí. Fueron premiados.

Valdez no reconoce a la presidenta estatal, Aida Zulema Flores Peña y opina que, “por dignidad debiera renunciar”.

Transcurridos los meses, el ex secretario de SEDESOL estatal perdió el interés por ser presidente del PRI, como lo había manifestado meses atrás.

-Decidí declinar mi participación ¿Por qué? Levanté la mano cuando no había convocatoria ni intereses. Pedí la destitución de la actual dirigencia. Se le acabó el tiempo desde diciembre del 2016. Para mi gusto no hay dirigencia.

Cuando vi las posibilidades de algunos actores políticos, yo mismo me sumé a uno de ellos en calidad personal. Finalmente en Reynosa tengo intereses, sigo recorriendo el municipio.

-¿Van a llegar con candidato de unidad?

-Si no todos, la gran mayoría privilegiamos la unidad. En lo personal busco la unidad , me encantaría que se pusieran de acuerdo, que se repartieran posiciones en las personas que van a ejercer el trabajo. No requerimos que se repartan entre quienes no han puesto el mínimo interés.

Pero lo que veo, soy honesto, lo digo a un mes y días de distancia de lo que marca la convocatoria, es que no se ponen de acuerdo. No hay enemigos ni adversarios, hay legítima búsqueda de la posición.

-Al final ¿Quedarán dos?

-Creo que sí, sin demérito de los que participan. Si mal no recuerdo, cinco o seis la buscan, pero con grandes posibilidades DOS.

-Esa convocatoria ¿Trae dados cargados?

-Si vemos el actual Consejo Político, todo fue preparado. Lo digo, así lo siento y vaya que conozco de esto. Fue preparado con antelación para que el mismo Consejo decida sobre el próximo dirigente.

Quiero comentar que el actual fue electo hace más de cuatro años, ya se le acabó el tiempo. Está desde 2012. Por otro lado, debe de sesionar cada seis meses. Ya tenemos 17 meses que no se reúne.

Los documentos básicos son muy claros. Mencionan que quien acabó el encargo por el cual fue electo, automáticamente queda fuera y son electos quienes asumen el cargo. En el caso de los ex presidentes municipales y ex diputados, los ex están fuera del consejo.

Y el secretario Técnico del Consejo Político (Griselda Carrillo Reyes) ya acabó también sus funciones. Fue electa hace cinco años. Debió haber terminado hace año y medio.

-¿A quien le toca hacer la renovación?

-Al estatal. Por eso yo hablo de DADOS CARGADOS. Si no hay actualización quiere decir que son intereses oscuros para que todo siga de la misma manera.

-¿Intervienen fuerzas externas, como el PAN?.

-Sí. Me han dicho compañeros de funcionarios metiendo la mano en el proceso del PRI. Yo no tengo una respuesta directa porque no me consta. No se ha dado la mínima intención de invitarme.

-La dirigencia estatal ¿Está tomando la actitud de oposición que le corresponde en Tamaulipas?

-No, no. En Tamaulipas no hay oposición. No hay reclamos, una rueda de prensa, señalamientos, una actitud asumiendo la defensa del partido o causas populares. Hubo muchos despidos en el Gobierno y el PRI dormido en su laureles. No tenemos una dirigencia que busque la defensa de los trabajadores.

RASCARSE CON SUS PROPIAS UÑAS

En los siguientes días el Movimiento Territorial emitirá la convocatoria para renovar 42 comités municipales (ya se hizo en Río Bravo), en preparación rumbo al 2018. La idea, dice Valdez, “es estar cerca de los municipios y localidades”.

Niega que los tricolores estén huérfanos. Si bien no hay Gobernador priísta ni reconocen al CDE, las decisiones las toman los sectores y organizaciones.

-No hay Gobernador pero finalmente, al día de hoy, cuando menos al día de hoy, cada sector, cada organización toma las decisiones que considera pertinentes. En mi caso el MT, como no reconoce a la actual dirigencia del PRI en el estado, porque no la reconoce, entonces no tengo mas que estar avisando al CEN del MT.

Confirma que, para el sostenimiento de las oficinas de la agrupación, no recibe el mínimo apoyo del estatal, “ni siquiera un lápiz o un borrador”.

-Si no hay interés, nos tenemos que rascar con nuestras propias uñas.

LAS MANOS DE UN EXGOBERNADOR

Hay evidencias que un ex Gobernador del Estado tiene metida la mano en el proceso eleccionario del Revolucionario Institucional. Humberto Valdez no lo niega y comenta de cuando menos un caso que le consta.

No lo menciona por su nombre pero se refiere a Egidio Torre Cantú, quien estaría moviendo la vieja maquinaria tricolor –incluido el Consejo-, para imponer como presidente del CDE a Sergio Guajardo Maldonado.

-Soy testigo –porque finalmente yo escuché- de cuando una persona habló de parte del ex Gobernador priísta anterior, en favor de uno de los… Cuando ni siquiera había levantado la mano la persona, cuando no se sabía que iba a participar, pidiendo apoyo para él. Yo estaba en la mesa cuando la persona habló por teléfono.

-En este ambiente que presenta el partido en Tamaulipas ¿No hay unidad?

-No es que no. Seguramente cuando haya presidente todos vamos a enfocar las baterías en torno a él. Hay división en alguna medida por el interés de llegar.

Pero esa división, ya sea de uno o de otro lado, se tienen que alinear. La convocatoria establece términos. Dice que el 13 se van va registrar y, si para el 14 se van más de dos, tres o cuatro, al final nos vamos a unir. La Secretaria General (Aida Zulema) por dignidad debiera renunciar para poder elegir la fórmula completa.

-En este caso ¿Quién puede conciliar si no hay delegado del CEN?

-Apelamos a la madurez de las dirigencias. En este caso, como emetistas, a los dirigentes municipales. Para eso nos mantenemos en contacto continuo.

PERDIMOS POR LA TRAICION Y DESLEALTAD

No puede ser más claro Valdez Richaud respecto a las causas por las que perdió el PRI la gubernatura en el 2016: La traición, deslealtad y exceso de confianza.

-Si hay alguien que conoce los números reales (de la elección) aquí, son cinco personas. Me incluyo entre ellas. Las conoce el ex Gobernador, seguramente el candidato, dos personas más y un servidor.

Deslealtad porque gente, a pesar de que le debía al PRI muchísimas cuestiones, ni siquiera hizo por votar o invitar a votar por el PRI. La traición porque a ojos vistos está clara… Gente que ya se fue afortunadamente.

Y la confianza porque, si vieras los números, hay quien no fue a votar porque pensó que ya era una posición del PRI.

-¿Deben ser expulsados?

-No solamente no expulsados…

Agrega que no solo no se les expulsó sino que se les premió con las consejerías nacionales en un proceso amañado que operó el CDE. La que se dice presidenta del estatal escondió la convocatoria y los hizo consejeros.

-Soy parte de la Comisión Permanente. Yo tenía que haberme dado cuenta, forzosamente nos debió haber convocado para decirnos que había una convocatoria del PRI nacional.

Lo señalé en tiempo y forma. Fue escondida la convocatoria. Miente completamente quien diga que estuvo publicada en estrados. Fue escondida y causalmente nada mas hubo una sola planilla registrada, NARANJA por cierto, para ser electa por la Comisión.

EL CDE SE BURLO DE LA MILITANCIA

Una prueba más de que los dados están cargados hacia el equipo del ex Gobernador, se dio en la pasada asamblea para nombrar delegados rumbo a la XXII Asamblea Nacional.

Por convocatoria debieron designar a 104 asambleístas. Los nombres de todos ni se mencionaron. Los priístas no saben quiénes serán sus representantes.

Continúa Valdez Richaud:

-Tuvimos que votar por 104 elementos. Personalmente le dije a Lucino Cervantes que nada mas leyó 32. Fue un juego en que se burlaron. El PRI actual se burló de todos nosotros porque votamos por 104 y nadie lo ha señalado. Los 72 restantes no sabemos quienes son ni quien los propuso.

Cuando se dio a conocer el fallo de la votación, me levanté de la mesa y fui y le dije a Lucino que qué había pasado. Fue una burla completa para los priístas.

Saben como estamos agarrados de las uñas, con los oídos y ojos bien abiertos en busca de las traiciones, y se siguen BURLANDO DE NOSOTROS. Mentira que el PRI actual esté buscando la suma de todos, la unidad, que la transparencia. Mentira, absoluta mentira.

-Esto ¿Resquebraja al partido?

-Claro, claro. Finalmente estamos luchando por la credibilidad y el avance, y lo que vemos claramente es que le meten el pie por intereses oscuros.

-¿Qué necesita hacer el nuevo dirigente?

-Transparencia, para buscar la credibilidad. Si la persona que vaya a ser me busca, va a tener todo mi apoyo.

-¿No han conciliado para llegar con un solo candidato?

– No. Si bien es cierto que se hablan bien entre ellos, no hay nada. Por un lado el interés en que continúe el partido así como está, completamente dormido, y por otro lado echarlo andar a todo lo que da en busca de recuperar espacios para el 2018.

-Para el 18 ¿El partido tendrá recuperación?

-Hay posibilidades de cambio profundo. Sí vamos a recuperar muchos espacios. Yo recorro el territorio y veo mucha gente lastimada. No hay acciones de combate a la pobreza o la inseguridad.

-Para el año que viene ¿Humberto se ve en alguna boleta?

Piensa por algunos momentos y da su respuesta.

-Como ente político buscamos la posibilidad de mantenernos vigentes. Soy muy respetuoso de las decisiones de mi partido, pero también tengo que saber que para estar en el “tocadero” hay que ponerse ahí.

Sigo recorriendo Reynosa, el total de las colonias, mantengo comunicación con el total de los lideres. Si hay alguna persona mejor que yo, la voy a apoyar, y si hay alguien que tenga interés de Humberto Valdez, que me apoye.

Humberto Valdez Richaud se despide con las siguientes palabras.

-Creo que la presencia de nosotros en territorio es parte de recuperar la credibilidad, pero para ello requerimos de un presidente de partido fuerte, transparente, consolidado, buen operador y con mucha experiencia para poder conseguir lo que queremos. janambre.com.mx