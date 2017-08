Ver moros con tranchete

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Decíamos que Don Ernesto Ruffo Appel andaba de gira por Tamaulipas, promoviendo su candidatura presidencial.

En Victoria capital fue algo recatado, ocultó sus intenciones de ser el abanderado del PAN. En Mante sin embargo se descaró y dijo que persigue la liebre y espera alcanzarla.

Desde el diez de mayo en que se “autodestapó” rumbo a la presidencial, Don Neto trae a la onda de la “ruffomanía”. Así le llama a la presunta estampida de los búfalos en torno a su figura.

Ya chochea el pela´o. Se quedó en el túnel del tiempo.

Su biografía dice que nació el 25 de junio de 1952 en San Diego, California. Es administrador de empresas por el Tecnológico de Monterrey.

No es aventurado decir que, si tiene dos nacionalidades, además de Baja California, México, podría ser Gobernador de California, Estados Unidos. Con paciencia lo puede lograr.

Mr. Neto ve “moros con tranchete” por todos lados. Suena que se le echan encima y le dan montón.

En Victoria expuso tales delirios de persecución al señalar que el padrón azul fue infiltrado ¿Para qué?. Son unos cuantos y peleándose.

Si hay un partido al que no le interesan los militantes, ese es el PAN. No le apuesta a tener una base amplia sino en despertar simpatías. No quiere compartir decisiones entre tanta gente, o recibir reclamos.

Según su declaración en Victoria, a nivel México dejaron fuera del partido a más de 400 mil “infiltrados”.

Dice que son priístas y amarillos ¿Qué ganan? ¿Quién puede tener interés en ser panista?.

Para comenzar, es el árbitro electoral, el INE, el que hace las indagatorias para que nadie milite (viaje) en dos partidos. Según la Ley, solo se puede estar en uno. Si hallan a alguien “dobleteando” se le pregunta cuál prefiere.

Es el Instituto el que cruza información para echar también fuera a difuntitos y reos.

El propio partido tiene una criba más: para ser panista activo, primero se tiene que ser adherente por uno o más años.

Al momento de hacer la solicitud de militancia, el interesado tiene que “pasar” los cursos de una escuelita que los capacita. No es fácil infiltrarse.

Solo resta decir que Mr. Neto tiene todo el derecho de aspirar a la candidatura de su partido. Es un tipo tranquilo que sabe y mide los tiempos. Si los principales aspirantes, Zavala, Moreno y Anaya se enfrascan en una carnicería, él, Ernesto Ruffo, podría hacerse de la victoria.

No es que se haya “calentado la ruffomanía”, como él lo dijo en El Mante, sino que es el tipo que menos cola trae en el panismo.

Por cierto, ya le dio la vuelta a México y el mundo, la noticia de una demanda penal que los del PRI de Coahuila presentaron en contra de funcionarios de la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo, por haber participado en la campaña del PAN en la entidad vecina. Sospechan de distracción de recursos del erario, lo cual está en el ámbito del doctorcito Héctor Escobar Salazar.

Los priístas Luis Gurza Jaidor, Shanir Fernández y Abraham Tobías, señalan que por lo menos tres funcionarios tamaulipecos se fueron a la campaña con el candidato azul Guillermo Anaya Llanas.

La denuncia fue a dar a la FEPADE para que investigue.

En primer lugar es señalado Alfonso Aramis Salas Pérez, el Rector, una abogado egresado de la Universidad de Monterrey. Fue designado en el cargo apenas el 11 de febrero.

Otro de los mencionados es un tal Angel Todoro Martínez Valle, a quien se identifica como locutor oficial o maestro de ceremonias del candidato.

Teodoro es ingeniero en Desarrollo e Innovación Empresarial, egresado en el 2015 de la propia Tecnológica neolaredense.

Aparte hay un camarógrafo que según esto cobra en la dependencia cueruda, que también se fletó la campaña panista utilizando hasta vehículos con placas de Tamaulipas y muy posiblemente oficiales.

Habrá que esperar las investigaciones de la FEPADE (delitos electorales). Si se confirma la distracción podrían ser destituidos y consignados.

Esta fue una semana de alta exposición panista en los medios de comunicación. No se pueden quejar. Lo malo es que no todo les fue positivo, comenzando porque los azules locales, de la capital, prácticamente no fueron invitados a la reunión del gerente Ricardo Anaya en el Casino Victorense. Llenaron con gente de otras latitudes.

De los “pesa´os” el único que asistió es Vital Tamez Reyes, ex diputado federal y ex delegado del Registro Agrario Nacional en la época panista en Los Pinos.

Don Eduardo es un jarocho que vino por estos lares y se quedó. Está jubilado por la UAT.

Alguien decía que, aparte de su jubilación, tiene por ahí una chambita secundaria en la Secretaría de Educación (SET), lo cual no pudo ser corroborado.

Cuando cobraba como delegado del RAN, fue demandado penalmente en la PGR y Derechos Humanos por Guillermina Guadalupe Díaz Nava, por escamotearle un ascenso dentro del Servicio Profesional de Carrera.

Para la semana que viene son los priístas los que estarán en los medios de comunicación. Tienen el registro de sus candidatos (o candidato) a la presidencia del CDE.

Por lo pronto, este sábado a las seis de la tarde, en el auditorio del ICADEP, se instalará la Comisión de Procesos Internos (auxiliar) que preside Lucino Cervantes Durán.

Si nos aspirantes no mantienen la cordura, si no hay candidatura de unidad, la sangre puede llegar al río.

En la zona sur, el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca recibió un donativo de tres patrullas, como colaboración de los empresarios para restablecer la paz que necesita Tamaulipas.

Es un caso único que se recuerde en la historia de la administración pública de local.