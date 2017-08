El avión de Peña Nieto cuesta lo que cien años el presupuesto de Tula: AMLO

Tula, Tamaulipas.- “Se le ve repuestito”, dice la vecina mientras observa los primeros pasos de Andrés Manuel López Obrador sobre suelo tulteco.

Se refiere a que el de Macuspana trae más kilos de peso que la vez anterior; hasta “pancita” se le nota.

Llega por el sur de la plaza principal. Desciende de una suburban con placas del Estado de México. Viene de Jaumave donde sostuvo un encuentro con lugareños.

Aquí lo esperaban alrededor de mil almas. Se dieron cita en la calle “Carmelita”, la que está frente a la iglesia de San Antonio de Padua, en que se instaló una techumbre improvisada. No hubo acarreados.

Muestra buen humor. Le regalan un sombrero y hasta un morral, de esos que se fabrican en el penal regional. También un libro que habla de los paseos turísticos del Pueblo Mágico.

Lo acompaña Ana María Moctezuma Alonso, la casi segura candidata de Morena a la alcaldía en 2018.

Muy “despistados” se asoman ex funcionarios de los ayuntamientos recientes. Quieren volver.

“Estamos visitando estos pueblos para que no se apague la llama de la esperanza”, manifiesta López Obrador en la primera parte de su discurso de una hora.

Arranca un aplauso cuando menciona que los delincuentes perseguidos por la justicia, como los “guachicoleros”, “son niños de pecho en comparación con los saqueadores del país”.

Afirma que no puede decir que va a ser Presidente de México “porque no quiero que me vayan a acusar de actos anticipados de campaña”.

“Aquí están los de Gobernación, los tengo bien “fildeados”. Mis respetos para ellos pero, si digo algo indebido, se convierte en una nota nacional”, agrega mientras voltea su mirada de un lado a otro del escenario.

De todas maneras –aunque estén los de Gobernación-, Don Manuel reitera que va a partir de diciembre del 2018 va a dar trabajo dos millones 300 mil jóvenes con un sueldo de tres mil 600 pesos mensuales. Serán contratados por el gobierno federal para que sean aprendices en actividades productivas.

Las becas para los estudiantes ascenderán a los dos mil 400 pesos, en tanto que la pensión para los adultos mayores quedará duplicada (hoy es de alrededor de mil 180 pesos cada dos meses).

Arremetió contra la “mafia del poder” y comentó que en este país los que mandan son alrededor de cien personas.

Cada que hay elecciones, esa “mafia” se dedicas a la compra del voto. Hay desde mil a cinco mil pesos por familia, dijo, además de “frijol con gorgojo, láminas de zinc y tinacos”.

Arrancó otro aplauso cuando criticó los gastos de la administración de Enrique Peña Nieto en la compra de aviones y helicópteros, “que se van a vender” a partir del uno de diciembre el año entrante.

Calculó que, si Tula tiene un presupuesto anual de alrededor de cien millones de pesos, se necesitarían cien años para alcanzar el valor del avión presidencial de Enrique Peña Nieto.

López Obrador llegó a Tula a las 13:30 horas y se despidió a las 14:23. Viajó por tierra a Dr. Arroyo, Nuevo León, donde tendría evento.

Continuaría para Matehuala con evento similar, pernoctar y seguir el viernes con su gira por tierras potosinas.