Luebbert, el triunfo en la bolsa

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Como ya se veía venir, la Comisión de Procesos Internos dejó fuera a seis aspirantes a la presidencia del PRI estatal. Participaron como comparsas o porque les gusta el circo. Son exhibicionistas.

Al final, si lo que cuenta son los votos de los consejeros, en la contienda se impondrá Oscar Luebbert Gutiérrez. Es el que acreditó más gente.

El mismo día de su registro dijo estar apoyado por 322 consejeros. Los demás guardaron silencio.

Luego que la Comisión presidida por Lucino Cervantes Durán recibió los papeles de cada uno, se supo que Sergio Guajardo Maldonado consiguió 226 firmas y Luis Enrique Arreola Vidal 69.

Si el Consejo Estatal priísta lo integran 610 personas, las cuentas mas o menos andan bien. No hay duplicados.

Una cosa. Todavía no arrancan las precampañas. De aquí al 26 pueden suceder situaciones no previstas. Por ejemplo que de algún lado surja dinero contante y sonante para cambiar la actitud de los votantes.

Ahora es Luebbert el que tiene asegurada la nominación. Hizo la talacha. Se fue a territorio.

¿Y Alejandro Guevara Cobos? Llegó a su registro con el apoyo de sectores y organizaciones. No se dio una vuelta por las bases. Está fuera de combate. No puede llegar a la asamblea con los brazos cruzados.

A corto plazo pudiera suceder que La Virutilla y los votos que dice tener se sumen con Alejandro Guevara Cobos, y ambos participen con Luebbert (el de mantense vivió en pleito permanente con el entonces gobernador Egidio torre Cantú).

Resultado (ya pronosticado): A la recta final llegarán el de Reynosa y el ex dirigente de la CNC, Guajardo Maldonado.

En un descuido el campesino podría pactar y, en la asamblea, presentar un candidato de unidad.

Jugaron porque les gusta el circo: Emiliano Cruz Mireles y Enrique Terán Narváez.

Porque buscaban algo personal: Juan Alonso Camarillo, Miguel Manzur Nader, Roberto González Barba.

En espera del dedazo: Alejandro Guevara Cobos.

Se sobaron la espalda dos: Oscar y Sergio, cuya recompensa les llegará.

Para este viernes, y antes que comience el proselitismo interno, podría darse la salida de Guevara, cuando no sea la Comisión de Procesos Internos (nacional) la que lo descalifique.

En el ámbito electoral comienza a moverse la maquinaria. El Instituto Electoral tomó varios acuerdos, entre ellos que en el 2018 estarán en juego 43 alcaldías, 58 sindicaturas y 270 regidurías de mayoría y 137 de representación proporcional. No aumentan en relación al 2016.

En la plenaria, el representante panista Samuel Cervantes Pérez hizo un ridículo perfecto ¿A eso lo mandaron o fue iniciativa propia?.

Si le damos valor a la representación que tiene, los jefes del PAN siguen pensando en que son oposición. No se han dado cuenta que son gobierno. A golpes y sombrerazos quieren arreglar las cosas ¿Le giró instrucciones Kiko Salazar?.

En el ridículo de cuatro intervenciones (de plano lo callaron) pedía un examen de conocimientos para los aspirantes a integrar los consejos municipales electorales.

Le demostraron que no está en la Ley, que quieren hacerlo pero no hay dinero para pagar a universidades o instituciones calificadas, que él (o, el PAN) no asistió a las reuniones previas que vienen desde enero y, su petición, la presentó a las nueve de la mañana del miércoles, cinco horas antes de la sesión.

Alguien de la segunda esquina del poder, o de la primera, debería recordarles a los azules que ya son gobierno, que deben portarse como institucionales. Ya no luchan por montarse en el poder sino conservarlo.

Por otra parte, la que se presentó (ya resuelta por el IETAM) contra Gerardo Peña Flores, jefe de la SEBIEN, fue la primera demanda de juicio sancionador de la presente temporada.

Empieza a calentar el ambiente rumbo al proceso eleccionario. Habrá más conforme avancen los tiempos.

Por lo pronto el señor Peña salió bien librado. Tampoco alcanzó sanciones la revista Lente (se identifica como de Reynosa), que el pasado abril le hizo una entrevista muy personal.

El denunciante, Edgar Sáenz Bañuelos, no acreditó los hechos. Le faltó acompañar una factura (si es que la hubo) con que el funcionario pagó al medio de comunicación.

Las propietarias de la publicación declararon que hicieron el trabajo por iniciativa propia y pagaron el costo y distribución de los ejemplares.

Quedó confirmado que el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca rendirá su primer informe de gobierno el 29 de septiembre, que es viernes. Acudirá personalmente a entregarlo a los diputados en el recinto oficial.

Lo novedoso es que no habrá cambio de sede como se acostumbraba desde hace largos años, tanto como desde la época de Don Magdaleno Aguilar Castillo, el hombre de Jaumave.

Ya decíamos en ocasión anterior que para Manuel Cavazos Lerma rendir el informe era una “botana”. Manda al Secretario General, Jaime Rodríguez Inurrigarro, y él se la pasada “ranchando” por los municipios.

Ultimo dato: Que siempre sí chupó faros el joven Jorge Méndez Guillén, el “cachorro” de Mercedes del Carmen Guillén Vicente, como delegado de la PROFECO.

En su portal, la Procuraduría difunde un documento fechado el 15 del presente, en que señala que el “encargado del despacho” es José Manuel Alejandro Martínez Castañón, a la vez que jefe de Verificación y Vigilancia.

Como jefe deservicios está Zamira Vargas Moreno y jefe de Educación Silvano Martínez Martínez. La administrativa Karina Guerrero Villanueva.

El jovenazo tendrá que regresar a vender quesadillas y carnes asadas, que en otros tiempos fue su especialidad.

Allá estuvo en Jaumave y Tula el precandidato presidencial André Manuel López Obrador. Son ayuntamientos que tiene asegurados Morena. La gente no quiere saber de tricolores, azules o independientes.