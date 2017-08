Moscas sobre la miel

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Para la elección local del 2018, el IETAM espera una marabunta de cuando menos mil aspirantes a consejeros y consejeras municipales. Se les viene la tarea en grande.

Hace dos años -comicios del 2016-, la afluencia de buscachambas fue de 966 más 18 rechazados por motivos diversos, entre ellos la edad (muy jóvenes).

De esa lista, 563 fueron varones y 403 damitas. La mayoría no tenían plaza laboral. De hecho el Instituto Electoral se convierte en una bolsa de trabajo.

Para ser consejero no se prohíbe que tengan otra fuente de ingresos, aunque hay lineamientos de no ser cura o ministro religioso, dirigente partidista o funcionario de primer nivel del gobierno.

Sobre el proceso electoral viene, hay pasos no muy claros. Por ejemplo la convocatoria para independientes que debe emitirse a más tardar el 15 de diciembre, lo cual seguramente hará Don Jesús Hernández Anguiano, quien ha demostrado ser muy recto en el cumplimiento de la Ley.

Lo que está por verse es si a los libres se les volverá a exigir la lista de apoyos, en cuyo caso se encuentran “El Sapo” de la Torre Valenzuela, de Llera, y José Luis “El Gallo” Gallardo, de Jaumave. Ellos ganaron las alcaldías.

El primero ya dijo que va por la reelección. Juntó a mil 500 personas bajo los árboles del Guayalejo, les dio de comer y beber y advirtió que seguirá tres años más.

Sin embargo, aunque tiene el presupuesto del ayuntamiento a su disposición, no está preparado para volver a levantar firmas.

No es el caso de otros que jugaron a la libre en el 2016, como José Ramón Gómez Leal, de Reynosa. Esta vez va por MORENA con todas las posibilidades de llegar a Palacio Municipal.

Por Nuevo Laredo tampoco va solo Ramón Cantú Deandar. Se incorporó a los pejistas. No tendrá que reunir firmas ni meterse en broncas de credenciales de elector. Va directo.

Lo que no está muy clara es su popularidad. El año anterior demostró escasa clientela en las urnas.

Los independientes fueron “llamarada de petate” o “golondrina de un día”. No les quedaron muchas ganas para el 2018. Sin estructura es difícil que ganen.

Si volvemos con los consejos municipales, deberán instalarse a partir del uno de enero del año venidero. Designarlos corresponde al IETAM por convocatoria pública.

En ocasión anterior el TRIFE echó por tierra una primera nominación. La denuncia –como siempre- fue del PAN. El alegato fue que habían incluido a priístas y gente con experiencia de otras elecciones.

Sin equivocación, esta vez los jerarcas azules buscarán colocar a su gente. Ya están en el poder y buscarán conservarlo.

Pues bien, para recibir a la marabunta el órgano ha instalado12 módulos. Ahí recogerán documentos.

Al final quedarán seleccionados tanto como 258 consejeros en los 43 municipios. Son cinco por cada uno, más un secretario. Aunado se sumarán las voces de los partidos políticos.

El columnista ignora por qué los aspirantes llegan como moscas sobre la miel. Unos dicen que el ingreso anda por los 60 mil pesillos cada mes. Otra versión asegura que es un treinta. De todas maneras una buena dieta como para vivir desahogado económicamente de aquí a septiembre del 18´.

Es legítimo que todo ciudadano aspire. No se necesita título profesional ni constancia de no antecedentes penales. Puedes haber estado en “la grande” por delito no intencional.

Veamos un contenido (requisitos) de la Ley Electoral de Tamaulipas: Certificado de no antecedentes penales o DECLARACION bajo protesta de decir verdad, de no haber sido condenado por delito alguno o, en su caso, que solo fue condenado por delito de carácter no intencional o imprudencial.

No es necesario vivir en el municipio donde se quiere ser consejero. Solo mexicano, sí, y tamaulipeco.

Sin duda, cuando se aproximen los días, el órgano emitirá las directrices para los sin partido, de lo cual nos ocuparemos.

Este jueves los consejos técnicos de facultades, unidades académicas y escuelas entregaron sus propuestas de candidatos a Rector de la UAT para el periodo 2018-2021.

Aunque el registro se cerraba hasta las 18:00 horas, entre los 26 consejos había una coincidencia en José Andrés Suárez Fernández como candidato único a suceder a Enrique Etienne Pérez del Río.

El presidente de la Junta Permante, RicardoTobías Jaramillo, que recibía la documentación, dijo a la prensa que “ha sido un proceso tranquilo y con mucha unión entre los universitairos, y eso favorece siempre el espíritu y el crecimiento de la universidad”.

La revisión de documentos es el 24 y 25 del presente y, en la asamblea del lunes 28, se dará a conocer oficialmente la candidatura con la respectiva presentación de un plan de trabajo para la casa de cultura.

Se dará una visita a escuelas y facultades en busca del voto y para exponer el plan de trabajo. La votación directa el 12 de septiembre. Tendrán derecho al voto estudiantes y catedráticos.

La toma de posesión del nuevo Recrtor deberá darse el uno de enero del año que viene, o en su defecto el último del 2017.

Por otra parte, conforme se acerca el proceso eleccionario, la Secretaría de Salud estatal trabaja a marchas forzadas para integar alrededor de tres mil comités de salud que son decisivos para una campaña.

Tal efectividad la demostraron en la campaña del doctor Rodolfo Torre Cantú en el 2010. Estaban al servicio del PRI, ahora van con el PAN.

Una estructura que tiene presencia en dos mil 750 colonias y los más de mil cien ejidos que hay en Tamaulipas. En cada uno estará la semilla azul. En total 20 mil almas.

El ofrecimiento es que, cuando una persona esté enferma y sin posibilidad de locomoción, ellos, los de la Secretaría, consultarán a domicilio. Suena bonito pero…