Computadoras a SEBIEN

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Ya están las apuestas ¿Vendrá Egidio Torre Cantú a la asamblea eleccionaria del PRI? La mayoría opina que no, por decoro. Otros dicen que por miedo.

Como consejero nacional que es, como ex Gobenador, tiene un espacio en el cuadro tricolor. Igual sus homólogos que viven.

Los observadores descartan que se presente al gimnasio de la Univesidad Lasalle. Acabaría por dividir las corrientes hacia el interior. Generaría abucheos, esos que le recetaban en el estadio Marte R. Gómez.

En cambio, por ahí andarán sus pupilos como Griselda Carrillo Reyes, Olga Sosa Ruiz y su sobrino Carlos Morris Torre.

¿Los ex Gobernadores? Tomás descartado totalmente. Ya no es militante y está encerrado en una cárcel de Italia. En cambio podría asomarse el sombrerudo Manuel Cavazos Lerma.

Descartado Eugenio Hernández Flores, en tanto que Enrique Cárdenas González está un tanto alejado de eventos partidistas por cuestiones de salud.

Estarán los diputados federales y locales, presidentes municipales y otros “distinguidos” del Revolucionario que cobraron en nóminas oficiales.

Los priístas de Tamaulipas vivirán un proceso inédito con el voto personal y directo de los consejeros para nombrar presidente estatal sustituto. Se ha dado en otras entidades pero no aquí.

En julio, Baja California registró una final de película. Llegaron dos, Jesús García y David Ruvalcaba, en que este último ganó con diferencia de 17 votos de un consejo político integrado por 600 personas.

No pasó lo mismo en Chihuahua. De once aspirantes, diez declinaron y quedó el de unidad. Es lo que el CEN quería para la entidad cueruda. No contaban con la astucia de los finalistas.

Si hablamos de Egidio, nos recuerda que su cuñado dejó la dirección del Hospital Infantil de Tamaulipas donde permaneció siete años. Resistió casi un año los vientos del cambio.

Fue nombrado –seguramente para ocultar nepotismo- a fiales del gobierno de Eugenio Hernández Flores. Venía de destazar cadáveres en Servicios Periciales de la Procuraduría.

El manto protector de la impunidad le seguirá cubriendo sus espaldas. En un descuido regresará como jefe en la Secretaría de Salud, donde tiene su plaza.

Ocupa su lugar José Daniel Llanas Rodríguez, ex titular de la facultad de Medicina de la Universidad del Valle de México (antes Valle del Bravo), en Ciudad Victoria.

Que Don Andrés Manuel López Obrador sigue a la cabeza de las preferencias electorales rumbo a Los Pinos. El Universal y Buendía y Laredo lo hubican con el 23 por ciento de la intención del voto.

Es el propietario único de MORENA, apoderado legal, dueño de logotipos y escrituras. Es lo mismo mencionarlo a él que a su partido.

Según la publicación de este jueves, si hoy fueran las elecciones, una segunda posición sería para el Partido Acción Nacional y la tercera para el PRI

Por persona, el señor López es el único en Morena con el 27 por ciento, seguido por la panista Margarita Zavala y en tercero Miguel Angel Osorio Chong, del PRI.

Pese a dicho crecimiento, en Tamaulipas hay quien se arrepintió de abandonar las filas tricolores. Hombres de poca fe.

Librado Treviño Gutiérrez publica en su cuenta de redes sociales: Al final de cuentas en el PRI Tamaulipas, seremos los consejeros quienes decidamos. No a la mano negra y a los dados cargados.

Ya había renunciado. Primero a colaborar, más tarde su baja definitiva y se fue a vender escobas. Como que no está convencido de ir por otras siglas. Su carrera se la debe al PRI, lo mismo su padre Rogelio Treviño Elizondo, quien fue diputado local y dirigente de la CNC.

A la gira que San Andrés realizó la semana anterior por Jaumave y Tula, ya no se amontonaron los ex priístas para ofrecer sus servicios.

Demostraron que siguen firmes en su intención de dejar el tricolor, Felipe Garza Narváez, Erasmo Gonzalez Robledo, Eduardo Gattas Báez y Reynaldo García Martínez. Son congruentes entre el decir y actuar. Podrían ser candidatos en el 2018…. Y ganar.

Es tiempo que el PAN ponga a trabajar a su Comisión Anticorrupción que preside Luis Felipe Bravo Mena. Ricardo Anaya Cortés y su familia política pudieran estar cometiendo delitos de enriquecimiento inexplicable. Compraron hasta un ejido allá en Querétaro.

Segunda andanada contra el “chavo” panista. La primera por su residencia en Atlanta, donde tenía a su familia. Cuando se trajo a sus hijos a escuelas mexicanas, el fuego amigo le receta la siguiente.

Con la cola entre las patas, Anaya solo alcanza a decir que es “culpa” de la prensa.

En el Partido Verde en Tamaulipas se queda Patricio King López y pierde Humberto Rangel Vallejo. El aparente motivo es asociarse con el PAN. Los verdes podrían ir solos en el 2018. En última instancia vendrá la exspulsión de Vallejo. El 22 de septiembre es la asamblea estatal para designar a 15 consejeros y la Comisión de Honor y Justicia.

En El Mante, el alcalde Francisco Leal Guerra rendirá su primer informe el siete de septiembre a las seis y media de la tarde en el Teatro Julián Carrillo, según el acuerdo de cabildo para la sesión solemne. Dará cuenta del estado que guarda la administración a su cargo y los proyectos para el segundo año de ejercicio.

Este jueves el edil asistió a un simulacro de siniestro en la terminal de almacenamiento y distribución de Pemex, en que colaboraron elemenos del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil, Cruz Roja, Policía Federal y Policía Estatal.

El Presidente los felicitó. Los cuerpos de auxilio llegaron al escenario en dos minutos, al tiempo que las unidades internas de Petróleos avanzaban con agua, cámara de espuma y los anillos de enfriamiento para proteger los tanques de 500 barriles de gasolina premium.

La Secretaría de Administración abrió licitación para la compra de dos mil 753 computadoras destinadas al programa Expediente Social Unico de la Secretaría de Bienestar Social, a cargo de Gerardo Peña Flores. La convocatoria además para los cien comedores. Los ayuntamientos aportarán insumos como agua, energía eléctrica y gas.