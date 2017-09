Decirlas aunque duelan

Cd. Victoria, Tam.- Los diputados priístas al Congreso Local rendirán sus informes este martes a las seis de la tarde en el recinto del Palacio Legislativo. Evento austero. No gastan en rentar local.

Son cinco legisladores, Carlos Morris Torre, Nancy Delgado Nolasco, Alejandro Etienne, Rafael González Benavides y Susana Hernández Flores. El que de plano anda perdido es Moisés Balderas Castillo, el petrolero de Reynosa.

Los priistas ya no lo toman en cuenta en su bancada. Para los del PAN también es incómodo pero él se les arrejunta. No realiza actividad legislativa. Como que no le conviene venir a Victoria por pinchurrientos cien mil pesos mensuales.

Si hablamos del tricolor, el CDE dispuso la instalación de un centro de acopio para apoyar a los damnificados por el terremoto que afectó parte del país la semana anterior. Los municipales harán lo propio.

Se piden donativos de enlatados e imperecederos. Se harán llegar como ayuda humanitaria a los estados de Oaxaca, Chiapas y Tabasco, la principal zona afectada por el fenómeno.

Este lunes a las once de la mañana tiene conferencia de prensa el presidente tricolor, Sergio Guajardo Maldonado y la Secretaria General, Aida Zulema Flores Peña. Es posible que den a conocer la integración del equipo que los acompañará en la jornada política que está en marcha.

El Congreso tiene chamba el lunes. A las seis de la tarde se reunirá la Comisión Permanente. Recibirán oficialmente la iniciativa que autoriza al ejecutivo, a través de Finanzas, a contratar un crédito por hasta diez mil 225 millones de pesos, más intereses, con la banca comercial o de desarrollo, por un ciclo de 25 años.

La idea es recibir el dinero, pagar una deuda de diez mil 44 millones y dejar el resto en depósito como garantía de pago oportuno.

A mediados de semana se reunirá el pleno para dar el visto bueno definitvo a esta y otras iniciativas que necesitan autorizacón inmediata.

Si hablamos de los diputados, tiene un significado que el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca haya asistido, en Matamoros, al primer informe legislativo de Carlos García González. Es el coordinador parlamentario.

Aparte de representar a uno de los tres poderes, debe haber algo en el futuro del también dos veces diputado federal (por mayoría). Ha sabido conducir el legislativo hacia el proyecto panista. Concilió con las oposiciones y les hizo firmar el documento Comprometidos con Tamaulipas sobre el que ahora trabajan.

“Como presidente de la Junta de Coordinación Política, tengo la responsabilidad de alcanzar acuerdos y convergencias con todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso”, mencionó el legislador matamorense en su informe.

Seguimos con los informes de la temporada para decir que, el de Carlos Cárdenas González, jefe edilicio de Güémez, fue un informe único. Invitó a sus colaboradores a que tomaran el micrófono para dar pormenores.

Nadie lo había hecho desde 1993-95 cuando su hermano Gustavo Cárdenas hizo lo propio en Victoria como presidente emanado del PAN.

Tiene razón Carlos cuando afirma que el “pastel” no es para uno solo. Se trata de un equipo de trabajo. A cada quien le debe tocar un gajo de los reflectores. Ojalá y el resto de los alcaldes pensaran igual.

En El Mante, el presidente Juan Francisco Leal Guerra rindió también su primer informe. Destacó la paz y tranquilidad en que vive el municipio, las inversiones sin precedente que ha canalizado el Gobierno del Estado, y la limpieza de un gobierno que has sabido mantenerse sin deudas. Es casi segura una reelección con el apoyo de su partido, el PAN.

El joven regidor Mario Alberto Ramos Tamez, del Partido Movimiento Ciudadano en el ayuntamiento victorense, se está fajando bien en la chamba que le corresponde. Es crítico y entrón. Dice las verdades aunque duelan.

En la sesión del martes, previa al informe del presidente Oscar Almaraz Smer, le dijo en su cara: “Queremos que nos explique cuánto tiempo va a tomar algo tan sencillo como reparar un semáforo”. Cada vez hay más aparatos fuera de servicio.

Ve que los servicios públicos cada vez son más deficientes, que ciertas direcciones “no avanzan ni funcionan como debe ser”.

Reclama con justa razón, en calidad de ciudadano: “Seamos francos, el sistema de bacheo es obsoleto y un gasto inútil del dinero de la gente; así no se construyen las grandes ciudades”.

El informe del priísta Oscar Almaraz Smer estaba programado para la tarde de este domingo, en el marco del programa Libre 17 que semana a semana reúne a miles de victorenses.

La corrupción en Morena es la misma o mayor que en otros partidos. La compra de votos, como epidemia, es lo principal.

En Madero, Alfredo Pliego Aldana, ex presidente municipal por el PRD, se soltó el pelo al denunciar que, para nombrar al Coordinador de Organización, o sea el candidato a la alcaldía, “se dio una compra de votos descarada”.

A él, Alfredo, lo eliminaron desde un principio, no apareció en la lista. Acusó de hacerlo al jefe del Consejo Estatal, José Antonio Leal Doria.

Dijo también algo muy extraño: Eliminaron a las mujeres.

Respecto a su caso, “me eliminaron como candidato porque se les ocurrió”, aunque él fue el que formó los primeros comités de base de Morena en Tamaulipas y México.

El de la pluma solo le dice a Don Alfredo: Vendrán actos de corrupción como ni se los ha imaginado. Las pillerías que usted cometió como presidente de la petrolera, son asunto de niños.

Vaya, nos enteramos que el Fiscal Anticorrupción Javier Castro Ormaechea anda muy ocupado procesando al ex Gobernador Geño Hernández por un presunto faltante de despensas ¡Hace diez años!.

Debería ocuparse de los miles de millones “perdidos” en el más reciente sexenio, escarbarle en la obra pública, las compras a las comercializadoras que la familia en el poder formó al vapor para quedarse con la lana.

Si usted no quiere moverse de su casa, ya puede usted comprar copias de actas de nacimiento por Internet. Andan en 800 pesillos.

Este domingo comenzó el proceso electoral 2017-18 en Tamaulipas. Se les vino al chamba a los organizadores, de lo cual luego comentaremos.