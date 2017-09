“No me como el pastel solo”: Colaboradores del alcalde de Guémez exponen el informe

Guémez, Tamaulipas.- El primer informe de Carlos Cárdenas González fue único, diferente al de otros alcaldes de Tamaulipas. No programó los reflectores solo para él. Quiso que lo expusieran once de sus colaboradores.

Levantó aplausos y aceptación de los presentes cuando dijo el por qué:

-Como presidente no soy un protagonista, no soy el que se come todo. El yo, yo, no existe en esta administración, somos un equipo de trabajo.

Igual explicó que los funcionarios provienen de diferentes grupos políticos, ideologías y religiones. No son una camarilla de amigos y compadres.

-Esta administración ha tenido la capacidad de unir al municipio, lo que antes era imposible pensar.

En el evento protocolario, el Presidente entregó el documento a la síndica Ma. Teresa Delgado Guerrero e hizo la introducción. Al final dirigió un mensaje político con sus planes para el futuro.

Un video de 40 minutos reforzó los logros en cada uno de los renglones de la administración. Testigos presenciales expusieron los beneficios en sus comunidades, escuelas, los enfermos trasladados por ambulancias que son atendidos en la Oficina de Gestión Médica en Ciudad Victoria.

Esta Oficina también es única en los 43 municipios. Está abierta día y noche con cuatro elementos de personal. Cuando un coterráneo lamentablemente fallece, el ayuntamiento se encarga de costear los funerales.

Estos y otros logros fueron escuchados por Arturo Soto Alemán, Subsecretario de Ingresos del Gobierno del Estado y representante personal del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca; el presidente de Llera, Héctor de la Torre Valenzuela, y ex ediles locales como Francisco Sánchez Gámez.

En este informe de labores fueron once estilos diferentes incluyendo la participación de la presidenta del DIF, Ana Karen García de Cárdenas González, para exponer el lado social y humano de la administración.

Cada quien su tiempo de exposición, ademanes, dialéctica y emoción, pero hay algo en que coincidieron: Dijeron la verdad sin ocultar datos.

El Tesorero, Pedro Acuña Guerrero, mencionó que en once meses de trabajo ejercieron 15.4 millones de pesos en el renglón de obras públicas, y que los ingresos propios alcanzaron 2.8 millones.

Porque la ciudadanía tiene derecho a saberlo, Acuña no ocultó que los guemenses son apáticos a liquidar el impuesto predial, un gravamen sustancial para el funcionamiento de la administración.

El 73 por ciento de los propietarios de 13 mil 900 predios no pagan a tiempo. Al avance del año deben diez mil.

En el ayuntamiento, dijo, laboran 151 personas desde el presidente municipal, síndicos y regidores, jefes de departamento, maestros de varias escuelas y hasta un empleado que está comisionado en la clínica del Seguro Social para eficientar el servicio.

INFORME DE HECHOS, NO DE DATOS ESTRATOSFERICOS

Un evento de dos horas y media en que nadie se despegó de sus asientos. Querían escuchar los datos, las voces, los estilos de los colaboradores de la administración de Cárdenas González, quien ocupa la presidencia por segunda ocasión. La primera fue entre 2008 y 2010.

-Tuve seis años para pensar, si me daban la oportunidad, de como hacer la mejor administración, con más capacidad, formar el mejor equipo posible y dar el mejor servicio.

No descuida su responsabilidad como alcalde:

-Desde que me despierto hasta que me duermo, siempre estoy pensando en nuestro municipio y en cómo mejorar la administración.

En este desfilar por el micrófono, el jefe del Departamento de Ambulancias, René Aguilar Hernández, dijo que en once meses, con tres unidades, han brindado mil 650 servicios principalmente a Ciudad Victoria. De ellos, 158 foráneos a ciudades como Monterey.

Salud es uno de los temas que màs preocupa a Cárdenas González y sus coalboradores. En el primer año se compraron dos ambujlancias bienequipadas y quedaron contratados 16 socorristas.

Al presentar su documento, el titular de Deportes, Vicente Rodríguez Rinconada, invitó al presidente Cárdenas González a entregar reconocimientos a cuatro deportistas locales, que han puesto en alto del nombre de este municipio en distintas disciplinas.

Por su parte la Presidenta del DIF local, Ana Karen García de Cárdenas, se llevó los aplausos al informar que, en 78 planteles, diariamente se proporcionan dos mil 800 desayunos escolares, en tanto que a terapias físicas asisten 25 personas.

Todos alcanzaron en este informe, desde el Secretario del ayuntamiento, Raúl Blanco, al jefe de Educación, Javier Uvalle Aguilar, pasando por el Secretario Particular.

El titular de Obras Públicas, Armando Loera Gallegos, informó que se realizaron obras de electrificación (ampliación) en 12 ejidos, y el mejoramiento de caminos benefició a 22 comunidades con una longitud de 70 kilómetros.

En su actividad constante por la cabecera municipal y los 43 ejidos, Carlos Cárdenas González concedió tres mil 200 audiencias a personas y grupos.

Más de 300 personas fueron atendidas en las campañas oftalmológicas, y 40 aparatos ortopédicos se hicieron llegar a quienes lo solicitaron, 30 de ellas con recursos directos del ayuntamiento y el resto por gestión.

Quedaron instaladas tres blockeras de gran capacidad para atender las tres regiones del municipio. Una de ellas, en el ejido El Arco, tendrá capacidad para dos mil 500 piezas diarias.

A nombre de los comisariados ejidales tomó la palabra Salomón Barrón Torres y, para cerrar el evento del informe, el representante del Gobernador, Arturo Soto Alemán, dirigió un mensaje en el marco de la sesión solemne de cabildo.