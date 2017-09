Demandan por sus pillerías a candidata de MORENA en Tula

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Micaela Chaires Lara, registrada como candidata a Coordinadora Organizativa del partido MORENA en Tula, enfrenta demanda penal por despojo de inmueble. La semana entrante deberá comparecer ante la Procuraduría de Justicia.

En el 2016, Chaires fue aspirante a la presidencia municipal apoyada por el PRI. Ahora pretende serlo bajo el “dedazo” y protección de José Antonio Leal Doria, presidente del Consejo Estatal del Movimiento de Regeneración Nacional.

La demanda penal es asesorada por el despacho de abogados Martínez Moreno y Asociados, de ciudad Victoria.

Chaires Lara se quiere robar siete mil 695 metros cuadrados pertenecientes a la familia Mena, que se ubican en las calles Carretera Torres, Emiliano Zapata, Alejandro Prieto y Callejón Nueve, en la cabecera municipal.

No tan solo invadió dicho predio, sino que ya fraccionó y vendió 51 lotes a diversas personas que construyen aceleradamente para tratar de generar “posesión”.

Ella misma ha separado un lote donde los albañiles construyen aceleradamente una casa, como lo pudo constatar este reportero.

En el afán de apropiarse de la hectárea, Chaires pidió juico civil de posesión ante el Juez de Primera Instancia Mixto en Tula, Martín Rodríguez Chávez, señalando medidas y colindancias.

Con fecha 27 de marzo del 2017 el Juez ordenó la radicación del expediente civil número 00020/2017, que ha seguido su curso mas no ha generado resolución.

Se sabe que, en la averiguación que se sigue en la Fiscalía local, han acudido a declarar ya varias personas, entre ellas la representante de los auténticos propietarios.

Los dueños tienen documentación en orden, pagan su impuesto predial a tiempo y esperan recuperar no solo esta hectárea que les ha despojado la también ex Regidora por el PRI, sino otros predios de los que se apoderaron ex Presidentes Municipales.

En fecha reciente, la autoridad judicial desalojó a otros invasores, como Juan Andrés Díaz Cruz y su hermano Carmelo, quienes con toda alevosía se habían posesionado.

Además de regidora, Chaires, de oficio profesora, fue directora del Registro Catastral en el municipio. Conoce predios susceptibles de despojar porque sus dueños radican fuera de la ciudad.

Actualmente, Micaela Chaires Lara realiza campaña interna en MORENA como candidata a ocupar la coordinación municipal. De alcanzarla, sería la candidata a la alcaldía.

La decisión será tomada por encuesta. Por ello la invasora camina por las calles de Tula pidiendo el voto de los ciudadanos para su causa y la de Andrés Manuel López Obrador, el seguro candidato a la Presidencia de la República.

Un expediente con las pillerías de Chaires Lara será enviado a la jefatura nacional de Morena y a López Obrador, para que tengan conocimiento de lo que anda haciendo su candidata en esta región.

Pie de foto.- Micaela Chaires Lara ( Izquierda) recibe nombramiento como dirigente de las mujeres del PRI en Tula. Se lo entrega Hortensia Romero Zaleta, representante estatal del Organismo Estatal de Mujeres del tricolor.