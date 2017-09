Alcalde, “mofle” en mano

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Otra vez. El tema se salió de control. La “ayuda” de los partidos políticos a favor de los damnificados, se ha politizado.

Los jefes nacionales partidistas no saben ni lo que dicen. Quieren donar algo que no es de ellos, que no tienen en la mano y que no saben si la autoridad les va a aceptar.

Andan en plena campaña por la presidencia, senadurías y diputaciones federales. Se burlan de la desgracia de las víctimas de los sismos.

¿A quién toca meter orden? Sin duda al INE o a la secretaría de Gobernación. Deben corregir a los acelerados.

La asociación PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, solicitaron desaparecer en ciento por ciento los subsidios a los partidos, pero hasta el 2023 ¿Es lógico? Parece oportunismo.

Ya es la guerra electoral. La comenzó Morena. Descaradamente andan en la cosecha de votos cuando la postulación de candidatos, y las campañas, están muy lejos.

Ya “donaron” el subsidio oficial que tendrán de aquí a diciembre, cuando es lana que no se les ha depositado en sus cuentas bancarias, ni es uno de los motivos de gastos autorizados.

Que alguien meta orden. Al rato van a donar o vender la República y sus instituciones.

Regalan lo que no es de ellos.

Este lunes el diputado Alejandro Guevara Cobos se presentó a la conferencia del CDE del PRI. Dijo que, como ayuda a los hermanos en desgracia y reconstrucción, recibirá un descuento de 40 mil pesos.

Por acuerdo de la cámara, los señores diputados aportarán un día de su salario, entendiendo que las percepciones netas -sin compe- son por 73 mil 739.

Los priístas en cambio decidieron que el descuento llegue a la mitad de su ingreso por dieta, es decir 39 mi pesillos. La aportación de los 205 tricolores será por ocho millones de pesos e irá la reconstrucción.

El jefe estatal, Sergio Guajardo Maldonado, aceptó que el donativo que hizo el nacional por la suma de 258 millones de pesos, sí podrá afectar a la organización en Tamaulipas.

Los subsidios que aquí recibe, comentó, van a dar al CEN y de allá les regresan lo correspondiente.

De todas maneras, es dinero que va a una noble causa, aceptó el jerarca.

Con motivo de los desastres naturales, el líder morenista Andrés Manuel López Obrador suspendió sus giras para el fin de semana. Tenía agendado el 28 de septiembre por Durango y entre el 29 y dos de octubre dedicarlo a Chihuahua.

Precisamente entre el 27 y 29 el señor López tenía prometido estar en la frontera de Tamaulipas y hasta Hidalgo, San Carlos y Padilla. En total 12 municipios.

AMLO publicó que se debe “a la tragedia”. El tiempo lo dedicarán a la reconstrucción en los lugares donde hubo derrumbes. Ya tendrá oportunidad de venir a Tamaulipas.

A una convocatoria del ayuntamiento de Victoria, miles de personas -chicos y grandes- se dieron cita este domingo en el paseo Libre 17, para colaborar con los hermanos en desgracia a consecuencia de los sismos.

Hay que resaltar la solidaridad, la unión de propósitos cuando se trata de ayudar. Aun cuando vivimos tiempos de inseguridad, que la capital crece y sus habitantes se deshumanizan, hay valores que no se pierden.

Al desarrollo de la gran colecta asistió la Directora General del DIF Tamaulipas, Omeheira López Reyna, quien fue atendida por la presidenta del organismo municipal, Tony Sáenz de Almaraz, además del presidente Osar Almaraz Smer.

Los datos oficiales señalan que se reunieron 120 toneladas con hasta 160 mil artículos de primera necesidad no perecederos.

Los valores bien arraigados no se pierden aun en los tiempos de violencia. Queda la solidaridad ante la desgracia.

Otra vez cunden versiones de renuncias en el gabinete estatal. La semana anterior se daba como un hecho la salida de la titular de Salud, Gloria Molina Gamboa. Este lunes se hablaba de la renuncia del Procurador Irving Barrios Mojica. Oficialmente nada.

La experiencia dice que hay algo. Así cundieron los retiros de Lidia Madero García y Gonzalo Alemán Migliolo, en Salud y Desarrollo Rural.

En política nadie tiene comprada la chamba. Se puede ser secretario y un minuto después firmar la renuncia. Es el estilo mexica.

Sin embargo, para la buena marcha de la administración y programas de trabajo, no es muy recomendable cambiar gente muy seguido. Gloria llegó a finales de abril del presente con la expectativa de que terminará el sexenio de los vientos del cambio.

Hay alcaldes que de plano deberían irse a sus casas antes que lleguen los tiempos de reelección. Por ejemplo un José Luis Gallardo, independiente de Jaumave, que en estado burro fue a dar el grito de Independencia. Antes se paseó por la plaza “mofle en mano” para mal ejemplo de chicos y grandes. Le valió gorro.

Y el que puede recibir sanciones de Gobernación es el de Padilla, Eduardo Alvarado García. La noche del 15, al ondear la Bandera en estado ya muy alegre, gritó vivas a Don Agustín de Iturbide y a Cristo Rey.

Que el dos veces alcalde quiere y ama tanto a Don Agustín, que enviará iniciativa al Congreso para que Padilla pase a llamarse Iturbide, en honor al emperador que fue fusilado el 19 de julio de 1824 en Viejo Padilla.

No es nuevo. Hay municipios Iturbide en Nuevo León y Guanajuato, pero…

Por los rumbos de la UAT, causó satisfacción que la PGR, a través del doctor Francisco Vázquez Gómez Bisogno, Director General del Servicio de Carrera, haya expresado su reconocimiento a nuestra casa de cultura por los apoyos brindados en los procesos de selección e ingreso de personal ministerial, policial y pericial a las filas de la dependencia.

El Rector Enrique Etienne Pérez del Río informó que en fecha reciente recibió el agradecimiento del funcionario, por el respaldo que ha dado la Universidad a la difusión de estos procesos, lo que ha permitido concretar la participación de 26 egresados de la UAT en los procesos de selección e ingreso.