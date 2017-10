Poco cariño a su partido

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Los panistas son muy transparentes en eso de informar públicamente las cuotas que pagan sus militantes.

De enero al cuatro de septiembre del 2017 han colectado un millón 276 mil pesillos entre 69 aportantes. Los que restan, de un padrón de alrededor de siete mil almas, no cumplen con sus obligaciones partidistas.

Está entendido, según los estatutos azules, que solo deben pagar aquellos y aquellas que cobran en una nómina oficial. Exentos los que trabajan por su cuenta o para un patrón.

Si hay miles que el PAN llevó al Gobierno del Estado y los ayuntamientos en que es administración, la mayoría no son militantes. No se “mochan” para los líderes.

Para ingresar, al PAN, los estatutos marcan un proceso que debe seguirse al pie de la letra. Primero se es aspirante o adherente y, al término de un año, se puede solicitar la incorporación mediante examen de conocimientos y habilidades.

Tenemos entendido que solo pagan puntualmente los y las que tienen aspiraciones políticas. Bueno, y que no son influyentes porque, cuando se trata de “dedazos”, pasan porque pasan.

Uno de los requisitos para ocupar candidaturas a puestos de elección es precisamente estar al corriente de las cuotas como militantes. Se logra mediante una constancia del jefe de Finanzas o del presidente del CDE.

Pues bien, colocados en ese ángulo ¿Quién cree usted que ha pagado la mayor cifra de lana en este 2017?. Nada menos que Doña Alma Laura Amparán Cruz, la presidenta de Altamira. Como que quiere el apoyo de su partido para la reelección, y que nadie le ponga peros en sus aportaciones.

Lleva ocho pagos por la suma de 44 mil del águila. El uno de marzo liquidó ocho mil; el 12 dos mil y el 15 del mismo mes otros seis mil. Entre el 14 y 20 de junio depositó 28 mil.

Es una mujer cumplidora con sus obligaciones partidistas. Un porcentaje de lo que ganan debe ir a parar a las arcas de Acción Nacional, según sus estatutos.

En ese sentido, posiblemente Laurita sea la que más gana de toda la burocracia panista, lo cual no se descarta.

Le buscamos pero no encontramos a Doña Maki Ortiz Domínguez, otra alcaldesa pero de Reynosa. Como que no le interesa o ve que no tiene futuro en su organización.

El presidente de Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuéllar, le ha pagado a “Kiko” Elizondo la cantidad de 18 mil del águila en cuatro pagos de cuatro mil 500 varos. Lo hizo entre el 30 de junio y el nueve de agosto.

Don Tilín de la Huerta Mejía, Director General del CONALEP y aspirante a la alcaldía de Madero, ha tenido poco cariño para con su partido, tanto como seis mil devaluados que pagó el seis de marzo.

La tampiqueña María Elena Figueroa Smith entregó siete mil 365 devaluados el once de marzo. De ahí pa´l real nada.

Los Ferrara Theriot, de Nuevo Laredo, son tres: Patricia, Gina y Ernesto. Solo la primera está cumpliendo con el cariñito al PAN. Ha pagado 17 mil 500 en cinco depósitos.

La que posiblemente esté pagando más de la cuenta es la regidora Samira Marduk Rodríguez Guerrero, de Victoria, quien se ha despojado de 30 mil pesillos en cinco pagos de seis mil.

Doña Mariela López Sosa, la jefa del Registro Civil y ex presidenta de Xicoténcatl también es cumplidora. En dos pagos llega nueve mil del águila.

Hay otros funcionarios más codos o que reportan que ganan menos lana, como un José Andrés Zorrilla Moreno, su excelentísima primera autoridad de Madero, quien le ha soltado a Kiko Elizondo tanto como 17 mil pesillos entre el 28 de enero y el 30 de marzo en cuatro abonos.

Por otro lado, las finanzas del PAN Tamaulipas andan muy sanitas. Al segundo trimestre del año, que fue presentado al INE el 28 de septiembre, tenía en caja y bancos casi los once melones de pesillos.

Los ingresos fueron por 27.1 millones y los egresos por 16.2. No todo es subsidio del Gobierno del Estado vía IETAM, como decíamos. Los militantes –en los dos primeros trimestres- habían colaborado con 975 mil pesos.

Ya habrá oportunidad de hacer un análisis más detallado de la información pública de Acción Nacional, el partido que recibe el más alto subsidio por haber alcanzado hasta 721 mil sufragios en el proceso eleccionario del año anterior. Sus jefes son muy ahorradores -o codos-, y por eso tienen su guardadito para casos de emergencia.

Si vamos con San Andrés Manuel López Obrador, este domingo por la tarde abandonaría tierras cuerudas luego de tres días de gira por 12 municipios. Anda muy alegre porque las encuestas de intención del voto lo favorecen.

Según el programa, el señor López terminaría su jornada como a las seis de la tarde en el municipio de González, luego de estar en Aldama y Soto la Marina, en dominguito.

La verdad, lo que menos interesa es eso. El punto central está en cuántas candidaturas “amarró” el propietario de Morena. Se entrevistó con potenciales aspirantes al senado, diputados federales y alcaldes ¿Ya sabe para dónde girará el dedazo?.

El sabe, y bien que sabe, que si postula a gente viciada de Morena o del PRD, va a perder. En cambio, si le busca entre la sociedad civil o aquellos que vienen de otros partidos, podría “pegarla”. Por ejemplo, ¿Se amarró con Américo Villarreal Anaya?

El jefe estatal priísta, Sergio Guajardo Maldonado , tomó la protesta a Gerardo de la Cruz Carrillo y a Magda Eloisa Avalos Rodríguez, como nuevos presidente y secretaria general del PRI en Matamoros.

Asistieron los diputados federales Edgardo Melhem Salinas y Baltazar Hinojosa Ochoa, los locales Mónica González, Anto Tovar y Juan Carlos Córdova.

En temas de trabajo universitario, un estudio financiado por el Programa para el Desarrollo Profesional Docente y realizado por el cuerpo académico de la Facultad de Comercio y Administración Victoria, plantea la viabilidad de crear una cadena productiva de cabrito y una plana procesadora de orégano para la región del altiplano tamaulipeco.

Los resultados del trabajo serán publicados este mismo año, como parte de un proyecto que tuvo entre sus metas detectar las cadenas productivas de la región, y hacer un diagnóstico de la situación económica de esta zona, dijo el líder del proyecto, doctor Francisco García Fernández.