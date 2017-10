Convocatoria falsa

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El miércoles se reúne el Consejo Político Nacional del PRI ¿Para qué?.

El CEN divulgó que circula una orden del día falsa. Esto lo confirmó el jefe estatal de los tricolores tamaulipecos, Sergio Guajardo Maldonado, en la acostumbrada conferencia de prensa de los lunes.

Hay fuerzas internas que quieren precipitar el método de selección del aspirante a la presidencia, senadurías y diputaciones. Se quieren adelantar, se les cuecen las habas.

La que circula dice que los consejeros tomarán todos los acuerdos: Método y convocatoria para nominar a los candidatos todos, incluyendo a las gubernaturas de Veracruz, Yucatán, Tabasco, Jalisco, Guanajuato, Puebla, Morelos, Chiapas.

Alguien está desinformando con ganas de sacar provecho.

El jefe nacional, Enrique Ochoa Reza, reiteró que la información es falsa, que no someterán dichos proyectos, que falta para el arranque de las precampañas, que el partido tiene sus tiempos, que…

Luego entonces, no sería tratado el asunto del método. Las precampañas internas deberán arrancar en la tercera semana de noviembre, para Presidente, y las de diputados en la primera de enero.

De todas maneras es de esperar que el método para nominar candidato a la “grande” no será por consulta a la base militante. Les costaría millones de pesos que no tienen.

Guajardo y su equipo asistirán a esta reunión. El temario se les enviará horas antes. Después de la nacional, sin precipitaciones, aterrizarán en Tamaulipas los acuerdos respectivos.

En lo local, “Checo” dijo que ya tienen un machote de los municipios en que podrían postular mujeres y en cuáles varones.

Seguirán estrictamente la equidad de género según los acuerdos del IETAM. Las damitas deberán ser postuladas en igualdad de oportunidades. Ni todos los municipios de antemano “perdidos”, ni todos los fáciles. Tono intermedio para que hagan su lucha por el voto.

De paso hay un sondeo por cada municipio, para que los posibles candidatos sugieran el proceso de selección: Convención de delegados o consulta.

En lo local hay más posibilidades de abrir el voto directo. Varios de los 43 municipios, sobre todo los chicos, tienen antecedentes de consulta a las bases. Les ha dado resultados para seleccionar al mejor.

Mientras tanto en el establo panista, han realizado el mismo trabajo. La diferencia es que son partido en el gobierno y las consultas se hacen a otro nivel. En el comité partidista solo obedecen instrucciones.

Está delineado en dónde se postulará a mujeres y varones. Además los alcaldes y alcaldesas que serán ratificados por su partido para ir por tres añitos más.

El método, como está claro, tampoco será por consulta directa a la militancia. Los interesados solo necesitan un voto y deben saber ganárselo.

Los proyectos azules son de “43 por 43” presidencias. En orden de importancia Reynosa y luego Victoria. El primero por ser la casa del jefe político; el segundo la ciudad capital.

El trabajo está encaminado a la fronteriza. Operan la instancias de gobierno y del partido llevando beneficios a la comunidad.

Respecto a la capital, hay en la lista por lo menos cinco aspirantes: Eduardo Garza García, Teresa Aguilar Gutiérrez, Javier Mota Vázquez, César Guerra Montalvo y Arturo Soto Alemán ¿Por quién se decidirá el jefe?. A su tiempo lo dirá.

Es de anotar que, de ellos y ella, Arturo es el más conocido y popular. Viene de dos campañas en que no ganó pero alcanzó excelente número de votos.

A la tercera, siendo partido en el gobierno, con todos los apoyos que eso implica, será capaz de alzarse con la victoria. Eso lo sabe bien el que manda. Lo puede considerar a la hora de “palomear”.

En orden descendente, Teresa está en el ánimo de una parte del electorado en tanto que el Mota Vázquez, como regidor, promueve jornadas comunitarias en las colonias y ejidos.

Si alguien tiene posibilidades de ganarle al PRI en la capital, ese es Arturo Soto, el muchacho de la Azteca y Las Playas, el de la cultura del esfuerzo.

Cambiamos para comentar que, este viernes 13, vence el plazo para enlistarse como aspirante a consejero municipal electoral. Habrá un proceso de selección.

Hasta antes que el Tribunal Electoral ordenara ampliar los plazos, el IETAM había capturado 875 interesados, 468 varones y 407 damitas.

Sobra decir que la mayoría son de la capital del estado (posiblemente por la cercanía con las oficinas del Instituto, o porque es la ciudad burocrática por excelencia).

Para dar igualdad de oportunidades en cuanto a la cercanía geográfica, el Instituto abrió doce sedes regionales para registro. Con ello, el número podría incrementarse a alrededor de mil en los dos géneros. Saludable para que queden los mejores (aunque implique más trabajo para el árbitro).

Y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, se encamina rumbo a ser un “elefante blanco” más del burocratismo estatal generado a lo largo de los años. No se le ve futuro. Caerá en lo mismo que la Comisión de Derechos Humanos y el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información. No tiene oficinas, carecen de presupuesto y no les han dicho si van a tener personal a su servicio.

Más burocracia con Rubén Benavides Treviño, María Isabel Loperena de la Garza, Jorge Leoncio Ramírez Sánchez, Héctor de Anda Cortez y Arturo Navarro Villaseñor. Hasta quisiéramos estar equivocados.

Usted se preguntará ¿Cómo funcionan en otras entidades? Y la repuesta es que igual, no hacen nada ni tienen funciones.

Sería conveniente que, para tratar –dije tratar- de ganar imagen, los antes aludidos (y aludida) donaran su primer año de ingresos para los damnificados por los sismos ¿No le parece a usted querido lector?.

Para el sábado a las cinco de la tarde, los precandidatos independientes de la región centro del estado tienen reunión en un salón de la colonia López Mateos. Tomarán acuerdos.