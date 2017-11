Alcalde fuera de la Ley

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Cuando vio que metió la pata trató de echar reversa, pero el daño estaba hecho. Pedía aumentos en impuestos y derechos de hasta el cien y 150 por ciento.

Jesús Juan de la Garza Díaz del Guante, alcalde de Matamoros, reunió este martes a su cabildo y lo hizo dar marcha atrás a un presupuesto de Ingresos 2018, que había sido aprobado el siete de noviembre.

Con aumentos a los porcentajes impositivos trataba de salir del bache económico en que mantiene al municipio, resultado de altas remuneraciones de funcionarios y “asesores especiales” priístas que ha contratado.

“Chochín” cabeceó para donde venía el golpe. Quiso adelantarse a que los diputados le rechazaran su proyecto y quedó peor.

Extrañamente, violando la Ley, la sesión del martes 21 del presente fue a puerta cerrada, privada, sin acceso para los medios de comunicación ni público.

La legislación dice que pueden efectuarse sesiones privadas cuando se manejen temas de seguridad nacional. Aquí el objetivo era dar reversa a una metida de pata al querer sangrar al pueblo matamorense.

El reglamento interior de Cabildo manifiesta en su artículo 20 que, “las personas que concurren a las sesiones públicas del ayuntamiento están obligadas a guardar orden y compostura; si se presentare algún incidente que altere el orden, el Presidente Municipal podrá suspender la sesión pública y continuar en forma privada, sin perjuicio de tomar las medidas que estime pertinentes para imponer respeto y disciplina”.

Aquí no se dieron los supuestos. Nadie hizo desorden. De antemano se impidió el acceso.

Desde el siete de noviembre, siete regidores votaron en contra del proyecto.

Le dimos una “vueltecita” al acuerdo (el primero) de la mayoría de los regidores ¿Qué es lo que quería cobrar?. Servirse con la cuchara grande y lesionar la economía de las clases populares.

Por ejemplo, subir los cálculos de tasa del predial de l.0 al millar a 1.5 para los domicilios particulares.

Al sector comercial e industrial le quería clavar la uña de 1.0 a 2.25 por ciento, es decir, el 125 por ciento.

Por los predios rústicos –sin construcción-, aumentar el cálculo del 1.0 al l.5 por ciento, en tanto que por la adquisición de inmuebles duplicar el cobro, de tres a seis veces UMA.

De la Garza calculaba que, subiendo los impuestos, podría seguir pagando cifras millonarias a sus asesores “notables”. Se equivocó.

Los diputados, a través del coordinador Garlos García González, ya le mandaron decir al “Chochín” que está fuera de la Ley, que no vale el nuevo acuerdo de cabildo que pretende mandar.

El plazo para presentar la iniciativa venció el diez de noviembre y sobre ese trabajarán, respondió García. Aceptar los nuevos documentos de cabildo sería violentar la Ley.

Y en efecto no es un juego. No se trata de aumentar y luego querer quitar.

El tema de Matamoros está a discusión hacia el interior de comisiones y lo más posible es que, los diputados, le corrijan los exorbitantes cobros y, de paso, terminen con los sueños reeleccionistas de Don Jesús.

Si los diputados no se fajan, el alcalde elevará también los cobros por la expedición de pasaportes (Relaciones Exteriores) de tres a seis veces UMA, un aumento del ciento por ciento.

Total que el señor Presidente, Tesorero y su Síndico quieren trasquilar a todos.

Los dueños de lotes de baldíos que no desmonten, recibirán un aumento del ocho al 20 por ciento UMA por metro cuadrado, y multas hasta del 50.

Quieren subir el cobro de estacionamientos a diez pesos hora. Las constancias de “simulacros de daños” aumentarían de tres a 14 veces UMA.

Aparte hay cobros nuevos, por ejemplo “pasar a cuchillo” a los negocios más modestos y de personas de escasos recursos, como son las vulcanizadoras.

Cuando De la Garza Díaz del Guante se dio cuenta que el Congreso rechazaría sus impuestos, quiso poner remedio, pero no le aceptarán sus nuevos papelitos. ¿Qué es lo que puede suceder? Que los legisladores le metan freno, o bien que avalen los cobros. En todo caso el ayuntamiento, por acuerdo, podrá hacer “descuentos” a partir del uno de enero sobre la Ley de Ingresos ya en vigor.

Hasta el mediodía del miércoles, los papelitos de Don Jesús no habían llegado al Congreso. Si los manda se los van a recibir, pero… ¿Es un juego?.

Sin lugar a equivocaciones, Jesús Juan le dirá adiós al Palacio de la calle Sexta y, de paso, será la última vez que ahí se alojen ayuntamientos emanados del PRI. Se puso de pechito y en la mira.

Cambiando de tema, causó desconcierto el registro de Jesús Olvera Méndez, ex dirigente de la ex poderosa sección Uno del STPRM, como aspirante independiente a la alcaldía de Madero. No porque no tenga interés, sino porque va por la libre.

Ya se había retirado de las filas del PRI, por el que fue diputado local en los tiempos del poderío petrolero.

En el 2016 también se registró por la vía sin partido. El IETAM lo descalificó porque no presentó cédulas de respaldo ciudadano ni copias de credencial de elector. Desapareció del mundillo político por varios meses.

Antes de los comicios de junio regresó y pidió a sus amigos y compañeros petroleros votar por los candidatos del PAN, Francisco García Cabeza de Vaca para Gobernador, y Andrés Zorrilla para alcalde.

Algo debe traerse con apoyo de “padrinos” de peso. Con recursos del gremio petrolero y una “ayudadita” más tiene posibilidades de vencer al mismo Zorrila en su intención de seguir en la presidencia.

La secretaria de Salud del Estado, Gloria Molina Gamboa, visitó este miércoles el municipio de El Mante. Junto con el alcalde Francisco Leal Guerra, analizaron el panorama epidemiológico de enfermedades trasmitidas por vector y el plan de acciones preventivas contra el dengue, zika y chikungunya.

Leal acaba de recibir un espaldarazo del Gobernador Cabeza de Vaca, al asistir este 20 de noviembre a una sesión de cabildo y presidir el desfile del aniversario de la Revolución Mexicana.