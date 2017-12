Autos “chocolates” ¿La solución?

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Si hablamos de aspirantes independientes a Los Pinos ¿Cuantas firmas han levantado en Tamaulipas?.

Nadie ha cumplido con la cuota, ni los dos que se dicen dejaron enterrado su ombligo en tierras cuerudas como Rodolfo Santos Dávila, de Reynosa, y Antonio Zavala Mancillas, al que se identifica como jaibo.

Se “calentaron” pero a la hora de la verdad dan lástima. Solo buscaban “currículum” de haber aspirado a la candidatura presidencial, con lo cual nada ganan tampoco.

La estadística dice que Don Rodolfo (los datos refieren que vive en la ciudad de México), ex diputado local por el PAN, registra cero apoyos en territorio tamaulipeco.

No ha venido por estos lares. No ha sudado la camiseta ningún precandidato en plan de buscar el apoyo ciudadano. Sus proyectos (de todos) marchan tristes y desangelados.

Zavala, el otro presunto paisano, tiene una inscripción de 125 apoyos. Es lo mismo que nada.

Datos oficiales dicen que es doctor; que fundó la Escuela Marcial de Tampico y es cofundador de la Federación Mexicana de Limalama.

En los medios políticos locales no sabemos del señor ¿Se cumple el adagio de que nadie es profeta en su tierra?. No tiene antecedentes ni de quinto regidor.

Fuera de los locales, la novedad es que el demagogo Jaime “El Bronco” Rodríguez Calderón, Gober de Nuevo León, ha levantado en Tamaulipas más firmas que cualquier otro aspirante a Los Pinoles ¿En qué municipios? Es lo que no se sabe. Debe ser en al frontera.

La estadística del INE refiere que alcanza 13 mil 667 que representan el 53.41 por ciento de las que puede recibir por esta entidad (uno por ciento del padrón).

Ello a pesar de la mala fama que Don Bronco tiene entre los cuerudos ¿Alguna enaceitada? Pudiera ser, a lo mejor, lo más seguro, no se descarta… Que no sale de su bolsa.

Dobla en Doña Margarita Zavala de Jelipillo, cuyos amigos (Lydia Madero, Juan García y Rosita Uribe, entre otros) le han conseguido seis mil 729 (último reporte).

Cada quien necesita, puede levantar hasta 25 mil 589 apoyos de los cuerudos. Ni uno menos.

Muy lejos avanza Armando Ríos Piter con 729 apoyos, el 2.85 de los que necesita.

Más atrás el hablador Pedro Ferriz de Con. Reporta haber convencido a 473 ciudadanos cuerudos. Le faltan más de 25 mil.

Los demás ya de plano ni para qué mencionarlos, incluyendo a “Marichuy” Patricio Martínez, de las huestes zapatistas, que aquí registra una popularidad de 287 ciudadanos.

Edgar Ulises Portillo se apunta con 24, Marco Ferrara Villarreal 12 y Carlos Antonio Mimenza 4. De plano deberían retirarse y apoyar a otros.

A nivel país, El Bronco reporta un avance del 77.9 por ciento; Margarita del 39 y Ríos Piter un 22.5 por ciento de las más de los 860 mil que requieren.

De los otros independientes luego hablamos. Don Luis Gerardo Hinojosa Tapia, por ejemplo, que quiere senador por Tamaulipas, está en la lona.

El único que ha levantado, hablando ya de los interesados en una diputación federal, es el magnate millonario Francisco Arellano Conde, del V distrito con cabecera en Victoria.

Luego les hacemos cuentas, decíamos, a Pedro Gustavo Barragán y Heriberto Santillán Martínez, del VII distrito (Madero), y Magdaleno Morales Valadés y Juan Manzur Oudie, del VIII (Tampico).

Se confirma nuestro comentario de colaboración anterior: El gobierno del Estado enlistará hasta 400 mil carros “chuecos” mediante un cobro que incluye seguro de daños contra terceros.

El dato fue ratificado por el coordinador parlamentario del Congreso del Estado, Carlos García González, aunque dijo, no ha recibido del ejecutivo la iniciativa de Ingresos del 2018.

La convocatoria para licitación del seguro apareció desde el martes cinco del presente y será obligatorio. ¿Es la solución para los ilegales?. Al tiempo veremos.

El dato también revela que siguen entrando unidades desde la frontera, y no precisamente volando… El nunca terminar.

No es nacionalización, regularización o legalización sino una “identificación” a través de engomado y “chip” que podrá ser rastreado.

Gobierno del Estado no tiene autorización para nacionalizar. En caso de entregar placas a vehículos ilegales se haría acreedor a sanciones económicas (descontadas de las participaciones) por parte de la Secretaría de Hacienda.

Es un tema que dará mucho de que hablar en las siguientes semanas y meses, como en su momento se dio el año anterior en Chihuahua, cuando quiso hacer lo mismo mediante un cobro de mil 800 a los poseedores de “chocolates”.

Hay que remarcar. Como no es legalización, no garantiza que la secretaría de Hacienda no los va a decomisar. Si acaso tolerancia, como hasta ahora.

Aparte, con Patricio Edgar King López a la cabeza, los gerentes del Partido Verde Ecologista visitaron las oficinas del IETAM para registrar su plataforma política rumbo al 2018. No servirá de mucho si, como parece, jugarán asociados (lo local) con del PRI.

Partido este último que, a nivel Cdmx, inició pláticas con el Panal (formado por los profesores) para coaligarse con el tricolor. Platicaron el precandidato “Pepe Toño” Meade y Luis Castro Obregón, pastor del magisterio y partido.

Si es así, en Tamaulipas también irán juntos en lo federal y local. Tienen varios años haciendo mancuerna.

En Victoria capital, el ayuntamiento avanza en la instalación de luminarias tipo LED en 18 colonias y 27 bulevares. Es con el fin de ahorrar en el consumo de energía y por tanto de pago a Doña CFE.

El alcalde Oscar Almaraz Smer recorrió este miércoles las avenidas Michoacán, López Mateos, Fidel Velázquez, Portes Gil, entre otras, y colonias como la San Marcos, Alta Vista, Sector Codorniz y Estudiantil, que son beneficiadas. La garantía del equipo es por diez años.