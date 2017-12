Cd. Victoria, Tamaulipas.- Seguimos con los independientes, pero ahora los que buscan hueso en la Cámara de Diputados. Se apuntaron con mucho valor pero… Si los datos del INE siguen firmes, solo dos de los cinco próceres recibirán el visto bueno para ser candidatos.

El reciente domingo venció el plazo de 67 días que la autoridad electoral les dio para que reunieran el mínimo de firmas. Ninguno está del otro lado.

Es más, ni el magnate constructor Francisco Arellano Conde, del V distrito, Victoria, puede afirmar que aparecerá en las boletas. Se le calentó el “parche” y quedó en el camino. No es lo mismo estar en la estructura priísta que perrear votos casa por casa. Hasta podría salir trasquilado.

Falta que el veredicto del árbitro. En las siguientes semanas deberá emitirse una resolución.

Veamos.

Don Paco el millonario -según los datos del Instituto Electoral- mandó miles de apoyos, superó en un 32 por ciento los cinco mil 859 que le exigían. Pero de ellos, los verificadores apenas encontraron tres mil 809 en el padrón electoral. Le faltan cerca de la mitad.

Después de ser benefactor de su partido, el PRI, como presidente de los empresarios e integrantes de los comités de financiamiento, debe estar decepcionado.

No está lejos afirmar que se aventó “como el borras”.

En Madero, VII distrito, Heriberto Santillán Martínez -por segunda vez aspirante- habría conseguido ocho mil 450 apoyos, que representan el 155 por ciento de los que necesita. En estos términos está del otro lado.

El INE validó cinco mil 835, lo cual, si es cierto, no tendrá problemas para aparecer en la papeleta del año que viene. Falta que se lo digan por escrito y oficialmente.

Otro que está por cumplir su sueño, o encomienda, es Juan Manzur Oudie, de Tampico, VIII distrito. El Instituto le tiene reconocidas cinco mil 570 firmas de las cinco mil 821 que le exigen.

Por su parte Gustavo Barragán Nuño, del VII, tiene reconocidas cuatro mil 842 de las cinco mil 518 que necesita.

Hombre al agua, fuera de combate, está Magdaleno Morales Valadez, que parece haber aventado la toalla. Pretendía ser candidato por el VIII.

En su tiempo Mr. INE dirá si calificaron para ir a pedir el apoyo rumbo a las urnas.

Si vamos con los libres por las presidencias municipales, mire que de última hora, fuera del plazo establecido -doce de la noche-, se presentaron dos clientes más.

Uno se llama Ernesto de la Portilla González, sobrino del legendario Juan Genaro de la Portilla quien, con su popularidad, puso a temblar a más de un gobernador.

El tal Ernesto es un joven que anda experimentando que se siente andar en la grilla. No ha tenido ni tendrá el apoyo del zorro ex alcalde y ex diputado.

El dato cuenta que De la Portilla González fue candidato del Partido del Trabajo a la diputación por el distrito local 18 en el año 2016. Por él no votó ni su familia.

Para quienes no lo conocen, afirma que es productor de televisión con fama nacional, y que ya tiene su proyecto de administración para sustituir a Alma Laura Amparán, del PAN, la presidenta títere de su marido también ex alcalde.

Del otro que llegó fuera de tiempo, José Eduardo Arellano Ortega, manifestó su intención de ser candidato por Tampico. De él no hay referencias, ni malas ni pésimas.

Y bueno, en colaboración anterior nos faltó mencionar a dos próceres. El primero, Pedro Castorena González, que la busca por Reynosa.

Lo datos afirman que no es tan independiente como jura. En el 2015 compitió en la interna del PAN por el III distrito con cabecera en Río Bravo, pero perdió.

Fue motivo por el que abandonó a los azules y se registró como candidato por el Verde Ecologista. Llegó a las urnas pero no reunió más gente que una pelea de perros.

Finalmente tenemos a Miguel Angel Almaraz Maldonado, ex dirigente estatal del PRD, doble ex candidato a la presidencia de Río Bravo. Va por la tercera intentona. Se le “guisa aparte”.

Es un estuche de monerías. Prácticamente sale del penal para ir por la libre.

Fue detenido por la PGR el 31 de marzo del 2009 junto con una docena más, acusados de traficar con hidrocarburos robados a Petróleos Mexicanos, que ellos vendían en el lado gringo.

Tiró “cana” en el penal. Salió libre el tres de enero del 2015 y, como no encontró acomodo en el mismo partido, trató de ir con Morena. Le cerraron las puertas y ahora busca independiente.

Tampoco se le pronostica mucho futuro.

Si vamos con el PAN, según la información de los excelentes reporteros Martín Sánchez Treviño y Rafael Lazo Rodríguez -en los respectivos medios en que colaboran-, ya tiene seis precandidatos asegurados por los respectivos ayuntamientos.

El “destape” se dio el jueves en una magna concentración popular.

Por Hidalgo Wenceslao Zúñiga Vázquez; Villagrán, Eduardo Estrella Cabrera; Mainero, María Isabel Martínez; San Nicolás, María Guadalupe Terán; San Carlos, Francisco López Villafranca y por Padilla va Jaime Medina Ruiz.

Si consultamos datos, Wenceslao fue candidato del PRI al mismo cargo en el 2016 antes que lo desconociera Don Manlio Fabio Beltrones, el jefe nacional del partido. Igual suerte fue la de Eduardo, por Villagrán. Ahora van por el lado azul.

